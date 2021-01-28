Polis otosu olduğu iddia edilen araçta alkol aldılar, siren çaldılar
Ankara’da bir polis otosunda çekildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti. Görüntülerde arka koltukta alkol aldığı görülen kişiler, polis olduğu öne sürülen birine siren çaldırdı.
TikTok üzerinden paylaşılan bir video sosyal medyanın gündemine düştü.
Videonun polis otosunda çekildiği iddia edilirken, sireni çalan kişinin de polis memuru olduğu öne sürüldü. Videoyu paylaşan şahıs, “Yanlış anlamayın polis arabası. Sonuna kadar izle polis arabasıyla nasıl gezilir” mesajını yazdığı görüldü.
Aracın arka koltuğunda alkol alan kişiler, polis olduğu öne sürülen şahsa, “Harun Ağabey şunu bir açsana” dedikten sonra polis aracının sirenlerinin çalındığı görüldü.
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