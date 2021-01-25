Polisin silahıyla can veren Feray Şahin’in davası abisinin ‘İlk dosyası’ oldu
Kardeşi öldürüldüğü zaman stajyer avukat olduğunu söyleyen Okan Şahin, “Feray’ın acısını halen yaşıyoruz. Adalet yerini bulsun” dedi.
Mersin’de özel harekât polisi Fatih Burak Aykul tarafından “kasten öldürüldüğü” iddia edilen Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin’in avukat olan abisi Okan Şahin, “ilk dosya olarak” kardeşinin davasını aldı.
Mezitli’deki evinde polisin silahıyla can veren iç mimarlık bölümü son sınıf öğrencisi olan Feray Şahin için İstanbul Adli Tıp Kurumu cinayet raporu verdi. 5 yıl 3 ay hapis cezası alan sanık Aykul ise Şahin’in kaza ile yaşamını yitirdiğini söyledi. İyi hal indiriminden yararlanan Aykul tahliye edildi. Kardeşi cinayete kurban gittiğinde stajyer avukat olan ağabey Okan Şahin, hayatının en acı tecrübesini yaşadı. Okan Şahin’in avukat olarak ilk baktığı dava kardeşinin cinayet dosyası oldu. “Feray’ın acısını halen en derin şekilde hissediyoruz ve yaşıyoruz. Dosyanın Yargıtay’ca bozulacağına inanıyoruz” diyen Okan Şahin, hukuk mücadelesini Cumhuriyet’e anlattı.
- Kardeşinizi 3 buçuk yıl önce kaybettiniz...
Üç kardeştik. Tek kız olması nedeniyle Feray bizim kıymetlimizdi. Şehir dışında okumak istediğinde babam ve annem ‘hayır olmaz’ diyemedi, Feray’ı kırmak istemediler. Fakat her hafta yanlarına gider gelirlerdi. Zaten olaydan 2 gün önce yanındaydılar. Acısını halen en derin şekilde hissediyoruz ve yaşıyoruz. Bizim yaşadığımız acıyı başkalarının yaşamasını istemem, çok zor.
- Feray’ın davası size neler hissettiriyor?
Kardeşimin davasına bakmak zor olsa da acıya katlanarak, adaletin tecelli etmesi için mücadele veriyorum. Dosyamız itirazlarımız ile 2019 yılı şubat ayı sonunda Yargıtay’a gitti, şu an halen ilk gittiği birim olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında sıra bekliyor.
‘DELİLLER TOPLANMAMIŞ’
- Neler göz ardı edildi?
Feray 19 Eylül 2017 tarihinde ne bizlerin, ne okul arkadaşlarından hiç kimsenin tanımadığı, o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından öldürüldü. Olay sonrası, bir an önce toplanması gereken birçok önemli delil toplanmamış, araştırmalar eksik yapılmış. Örneğin Feray’ın tırnaklarının arasında sanığın DNA’sı tespit edilmesine rağmen sanığın dış beden muayenesi yapılıp vücudu fotoğraflanmamış. Alkol muayenesi yapılmamış. Adli Tıp raporu cinayetin uzak atış ile gerçekleştiğini belirtiyor. Sanık eksik delillerden de yararlanarak indirimli olarak, 5 yıl 3 ay ceza aldı. İstinaf mahkemesi kararı kısa sürede onayıp, tahliyesine karar verdi.
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