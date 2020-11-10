Polisin uygulama yerlerini WhatsApp'ta paylaştılar: Soruşturma başlatıldı
Bursa'da, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.
Ekipler bilgi üzerine savcılık kararıyla harekete geçti.
Olayla ilgili belirlenen grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
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