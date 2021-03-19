Politika faizi ‘önden yüklemeli’ 200 baz puan artışla yüzde 19’a yükseltildi

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçen aralık ayından sonra dün de sürpriz bir hamle ile faizi beklentilerin üstünde artırdı. TCMB PPK, politika faizini “önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma” vurgusuyla yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltti. Bankanın bu karara ilişkin yayımladığı notu ise dikkat çekici tespit ve korkular içeriyor:

- Yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açıyor.

RİSK HÂLÂ ÖNEMLİ

- Salgına bağlı kısıtlamaların hafifletilmesiyle hizmetler ve bağlantılı sektörlerde iktisadi faaliyetin artması bekleniyor. Bununla birlikte, salgının seyrine ilişkin muhtemel gelişmelere bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerindeki riskler önemini koruyor.

- Finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte yavaşlayan kredi büyümesi son dönemde bir miktar yükseliş eğilimi sergiledi. İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini koruyor.

- Gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale geleceği beklentisi korunmakla birlikte, son dönemde kredi büyümesindeki yükseliş eğilimi ile ithal maliyetlerdeki artış, talep ve maliyet unsurlarında öngörülen kademeli iyileşmeyi geciktiriyor.

DOLAR 7.33’E İNDİ

PPK ayrıca, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikasının süreceğini ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılacağını belirtti.

Yeni faiz hamlesini ekonomist Uğur Gürses, “Bakıldı ki sözlü mesajla da reform taahhüdü ile de ters dolarizasyon-TL’ye dönüş olmuyor; 2 puanlık artış geldi. Testi kırılmadan, ‘iş başa düştü’ hali” şeklinde yorumlarken, Bürümcekçi Araştırma Ortağı Haluk Bürümcekçi, şuna dikkat çekti: “Benzer EM ülkelerine göre çok daha yüksek reel faizlere işaret ederek yabancı yatırımcı girişlerinin tekrar yoğunlaşması açısından yeterli olabileceğini düşündürüyor.” Karar öncesi 7.47 lirada olan dolar, sonrasında 7.33 liraya indi. Günü de 7.37 lirada kapadı.