Polonya Başbakanı açıkladı: ‘Düzensiz göçmen geçişi’ için OHAL hamlesi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzensiz göçmen geçişini engellemek için Belarus sınırındaki iki bölgede olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 13:51
Polonya Başbakanı açıkladı: ‘Düzensiz göçmen geçişi’ için OHAL hamlesi
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yasa dışı göçmen geçişini engellemek amacıyla Polonya'nın Belarus sınırındaki iki bölgesinin bazı kısımlarında olağanüstü hal ilan edilmesi için cumhurbaşkanına talepte bulundu.

Morawiecki, olağanüstü halin 30 gün süreceğini açıkladı.

İki hükümet kaynağının verdiği bilgiye dayandırılan bir haberde, artan sayıdaki düzensiz göçmen geçişinden dolayı Polonya'nın Podlaskie ve Lubelskie bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilebileceği belirtilmişti.

Polonya, Belarus hükümetinin göz yummasıyla Irak ve Afganistan gibi ülkelerden gelip Polonya'ya geçmeye çalışan sığınmacıları durdurmak için geçen hafta Belarus sınırına dikenli teller örmeye başlamıştı.

-Reuters


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