Polonya doğu sınırına Türk SİHA'larını sevk ediyor

20 Haziran 2021 Pazar, 13:08

Antalya’da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Diplomasi Forumu’nda konuşan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya'nın Türkiye'den aldığı insansız hava araçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“AMAÇ, NATO’NUN DOĞU SINIRINI GÜÇLENDİRMEK”

Rus haber ajansı RIA’nin haberine göre Bakan Rau, Türk silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin, NATO'nun konumunu güçlendirdiğini söyledi. Hem Türkiye hem de Polonya'nın, "sınırlarında güvenlik tehditleri" ile karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekleyen Rau, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, “Polonya ordusunun potansiyelini artıracağından ve NATO'nun doğu sınırlarının güçlendirilmesine yardımcı olacağından eminiz” ifadelerini kullandı.

Röportaj sırasında Ankara ve Varşova'nın, NATO'nun Gürcistan ve Ukrayna ile işbirliğini güçlendirmenin yollarını da tartıştığını belirten Dışişleri Bakanı, “Polonya, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin AB'ye tam üyeliklerinin, Avrupa'da istikrar ve refaha katkıda bulunacağına inanmaktadır” dedi.

Daha önce Türkiye'den 24 adet SİHA satın alan Polonya, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalan anlaşmayla Türkiye’den insansız hava aracı satın alan ilk NATO üyesi olmuştu.