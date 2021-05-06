Polonya’da Covid-19’un Brezilya mutasyonu tespit edildi

06 Mayıs 2021 Perşembe, 18:42

Polonya’da geçtiğimiz hafta tespit edilen koronavirüsün Hindistan mutasyonunun ardından şimdi de Brezilya mutasyonu görüldü.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Silezya bölgesinde şu ana kadar 3 kişide Covid-19’un Brezilya mutasyonu tespit edildiğini aktardı. Polonya Sınır Koruma görevlilerinin 26 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Brezilya ve Hindistan’dan ülkeye giriş yapan 158 yolcunun bilgilerini Halk Sağlığı Dairesi yetkililerine ilettiği bildirilirken, geri kalan yolcuların belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.



HİNDİSTAN MUTASYONU İLK OLARAK POLONYALI DİPLOMATTA GÖRÜLMÜŞTÜ

Polonya’da geçtiğimiz günlerde 16 kişide Hindistan mutasyonu tespit edilmişti. Söz konusu virüse ilişkin ilk vaka 25 Nisan’da Polonyalı makamlarca Hindistan’dan özel uçakla tahliye edilen Polonyalı diplomatta görülmüştü. Koronavirüsü ağır şekilde geçiren ismi açıklanmayan diplomatın, Hindistan’da ağır pandemi koşullarından ötürü gerekli tedaviyi alamadığı gerekçesiyle Polonya’ya getirilmesine karar verilmiş, diplomatla birlikte koronavirüse yakalanan hamile eşi ve 4 çocuğu da ülkeye getirilmişti.

KARANTİNAYA ALINMIŞLARDI

Polonyalı diplomatın dışında Katowice şehrindeki bir manastırda görev yapan rahibeler ile onların bakımını yaptığı evsizlerin de Hindistan mutasyonu ile enfekte olduğu ortaya çıkmıştı. Virüsü manastırda görev yapan bir rahibenin yaklaşık 2 hafta önce Hindistan’dan dönen bir kişiyle temasının ardından bulaştırdığı belirlenmiş, manastırdakiler karantinaya alınmıştı. Sonrasında durumu ağırlaşan taşıyıcı rahibe ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski geçtiğimiz günlerde Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’dan gelecek yolculara negatif koronavirüs testi sunuyor olsalar dahi 10 günlük zorunlu karantina uygulaması getirildiğini açıklamıştı.

POLONYA’DA 12 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Polonya’da bugüne kadar 12 milyon 600 binden fazla kişi Covid-19’a karşı aşılandı. Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip olan ülkede, tek dozluk Johnson & Johnson aşısı ile iki dozluk AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BionTech aşıları uygulanıyor. Aşılananlardan 3 milyon 300 bin kişiye iki doz, 9 milyon 500 bin kişiye ise tek doz aşı yapıldı.

Polonya’da toplam vaka sayısı 2 milyon 818 bin 378’e, toplam can kaybı ise 68 bin 993’e ulaştı.



