Polonya’da mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildi
Polonya’nın güneyindeki Malopolska bölgesinde bir hastadan alınan kan örneğinde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.
Polonya Haber Ajansı PAP’ın haberinde, Zlotniki kentinde bulunan GenXone laboratuvarında hastadan alınan numunede İngiltere’de ortaya çıkan virüsün hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.
Haberde, hastanın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, laboratuvarın Covid-19’un mutasyona uğramış türleri üzerine çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekildi.
ÜLKE GENELİNDE HIZLI YAYILAN TÜRE YÖNELİK ÇALIŞMA
Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde mutasyona uğramış Covid-19 türünün ne kadar yayıldığını saptamak ve olası sonuçlarını değerlendirmek üzere bir çalışmanın başlatılacağını söyledi.
Polonya’da son 24 saatte 7 bin 152 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 457 bin 755’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 419 artışla 34 bin 561’e yükseldi.
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