Polonya’nın tamamı kırmızı bölge kapsamına alındı

23 Ekim 2020 Cuma, 13:58

Covid-19 son haftalarda hızlı artış gösterdiği Polonya’da salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Aile ve Sosyal Politika Bakanı Marlena Marlag ve Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında yarından itibaren tüm ülkenin "kırmızı bölge" kapsamına alındığını duyurdu.

Morawiecki,"Durum halen iyi değil, süreç dinamik olarak ilerlemekte, bu nedenle önlemlerimiz daha kararlı olmalı" diyen Başbakan Morawiecki, vak’a sayılarındaki artış temposunun kendilerini oldukça endişelendirdiğini ifade etti.

Polonya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte tespit edilen vak’a sayısının 13 bin 632, ölü sayısının 153 olduğunu hatırlatan Başbakan Morawiecki, ülkede Covid-19 hastalarınca kullanılmakta olan yatak sayısının 10 bini aştığını bildirdi.

ÖNLEMLER 2 HAFTA SONRA ETKİ EDECEK

Koronavirüsten ölüm oranının 70 yaş üstü hastalarda yüzde 70 olduğunu belirten Başbakan Morawiecki, yaşlılardan evde kalmalarını rica etti. 16 yaşından küçük çocuklar saat 08:00-16:00 arası yanlarında bir yetişkin olmaksızın sokağa çıkamayacağını belirtti. Kafe ve restoranlara yönelik kapatma kararının 2 hafta sonra duruma göre uzatılabileceğini söyledi. Morawiecki hizmet ve üretim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini kapatmadıklarını, aldıkları önlemlere rağmen ekonomi çarkının dönmeye devam edeceğini umduğunu ifade etti.

"Bulaşma zincirini kesmek zorundayız, tüm topluma sorumluluk düşüyor, mecbur değilsek evden dışarı çıkmayalım" diyen Başbakan Morawiecki, "Aldığımız önlemlerin etkilerini ancak 10-14 gün sonra görebiliriz. Alınan önlemlere ve hijyen kurallarına uyarsak bu savaşı birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.

KIRMIZI BÖLGE UYGULAMASINA GEÇİLDİ





Tüm ülkeye yayılacak "kırmızı bölge" uygulamasına göre 100 metrekareden küçük dükkanlara kasa başına 5 müşteri sınırlaması getirildi. Düğün, taziye ve benzeri her türlü özel etkinlik, kongre, fuarların düzenlenmesine izin verilmeyecek, kiliselerdeki ayinler 7 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlenecek. Toplu taşıma araçları kapasitelerinin yüzde 30’u kadar yolcu alabilecek. Aquapark, havuz ve fitness salonlarının faaliyetleri de askıya alınacak.