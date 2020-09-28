Pompeo Yunanistan'da: Masada Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim var

28 Eylül 2020 Pazartesi, 12:19

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim üzerine görüşme gerçekleştirmesinin ardından Pompeo’da Yunanistan ziyareti çerçevesinde Selanik’e ulaştı. Gezisini sosyal medya hesabından yayınlayan Pompeo, “Gezisini sosyal medya hesabından, "Güçlü ikili ilişkilerimizi ve sürdürülebilir bölgesel iş birliğinin önemini pekiştirmek için Avrupa'ya gidiyoruz. İlk durak: Selanik" paylaşımında bulundu.

GİRİT ADASINI DA ZİYARET EDECEK

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek olan Pompeo'nun başlıca gündem maddesi Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina arasında yaşanan kriz olacak.



'NATO Müttefiki Yunanistan ile güçlü güvenlik ortaklığının altını çizmek maksadıyla' Girit adasındaki ABD Deniz üssünü de ziyaret edeceği belirtilen ABD Dışişleri Bakanının ayrıca Dendias ile bilim ve teknoloji konusunda bir dizi anlaşma imzalaması bekleniyor.

İKİ ÜLKE BİRLİKTE AÇIKLAYACAK

İbrahim Kalın, Yunanistan ile yeniden başlaması planlanan istikşafi görüşmelerinin başlayacağı tarih üzerinde çalışıldığını ve tespit edildikten sonra iki ülke tarafından birlikte açıklanacağını söyledi.

Reuters'a yaptığı açıklamalarda "İstikşafi görüşmeler kaldıkları yerden başlayacak. Bir sonraki 61. tur olacak. Bu da demektir ki 2002 ile 2016 arasında ne konuşulduysa, bir sonraki turda da bunlar görüşülecek. Dolayısıyla sadece kıta sahanlığı veya deniz yetki alanları hakkında olmayacak; adalar ve hava sahası ve diğer konular hakkında da olacak" diyen Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıkça bizim yaklaşımımız oldu ve bunu mevkidaşıma açıkça ifade ettim. Bu çerçevede devam edilecek. (İstikşafi görüşmelerin başlayacağı) Tarih üzerinde birlikte çalışıyoruz. Bütün konuları tespit eder etmez ve tabii Cumhurbaşkanımız'dan görevimiz var, Yunan muhataplarımızla bir tarih belirleyince birlikte açıklayacağız."

Kalın, 1-2 Ekim'de toplanacak Avrupa Birliği (AB) zirvesinden Türkiye'ye yönelik yaptırım ya da olumsuz bir karar beklemediğini ve zirvenin Türkiye-AB ilişkilerini yeniden başlatma şansına sahip olduğunu söyledi.