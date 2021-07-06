Porno yıldızı Kristina, 22. kattan düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirdi
'Kris the Foxx' ismi ile bilinen porno yıldızı Kristina Lisina, St. Petersburg’da bir binanın 22. katından düşerek öldü. Polis, yıldızın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlattı.
29 yaşındaki “Kris the Foxx” lakabı ile OnlyFans ve Pornhub platformlarında popüler olan Kristina Lisina, St. Petersburg’un Nevsky semtinde bir binanın 22. katından düşerek hayatını kaybetti.
New York Post’un haberine göre polis henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. East2West News ise yıldızın elinde “Her zaman kalbimdesin” sözlerinin kazılı olduğu bir paranın bulunduğunu bildirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerinden Lisina’nın cips yiyerek binaya girdiği ve düştüğü anlar tespit edildi. Anonim bir kaynak, yüz binlerce görüntülenmesi olan yıldızın son zamanlarda yakınlarına yalnız olduğunu söylediğini anlattı.
???????????? aka Kris the Foxx ???????, ????? ??????? ? 22 ????? ????????????? ??????????? https://t.co/a1jWVRw3qB pic.twitter.com/VKr4asZ3nn— FlashNord (@flashnord) July 2, 2021
Video Haberler
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- Seçmen Erdoğan'ı onaylıyor mu?
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- İşte Erdoğan'ın 'Yazlık Sarayı'