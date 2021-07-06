Porno yıldızı Kristina, 22. kattan düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirdi

'Kris the Foxx' ismi ile bilinen porno yıldızı Kristina Lisina, St. Petersburg’da bir binanın 22. katından düşerek öldü. Polis, yıldızın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 13:34
Porno yıldızı Kristina, 22. kattan düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirdi
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29 yaşındaki “Kris the Foxx” lakabı ile OnlyFans ve Pornhub platformlarında popüler olan Kristina Lisina, St. Petersburg’un Nevsky semtinde bir binanın 22. katından düşerek hayatını kaybetti.

New York Post’un haberine göre polis henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. East2West News ise yıldızın elinde “Her zaman kalbimdesin” sözlerinin kazılı olduğu bir paranın bulunduğunu bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden Lisina’nın cips yiyerek binaya girdiği ve düştüğü anlar tespit edildi. Anonim bir kaynak, yüz binlerce görüntülenmesi olan yıldızın son zamanlarda yakınlarına yalnız olduğunu söylediğini anlattı. 



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