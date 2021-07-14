Portekiz’deki yetkililer açıkladı: Yeni vakaların hepsi Delta varyantı
Portekiz’de yetkililer, başkent Lizbon’daki bütün vakaların Delta varyantı olduğunu açıkladı.
Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı vakalarının Portekiz genelindeki yeni vakaların yüzde 86’sında tespit edildiğini vurgularken, başkent Lizbon ve turizmin gözde beldesi Algarve’nin de tamamının Delta varyantı olduğu belirtildi.
Sputnik Türkçe’nin haberine göre, son haftalarda vaka sayısının hızla artmasından endişe eden ve şubat ayındaki vaka sayılarına ulaşan Portekiz’de geçen hafta corona virüsü yasakları sıkılaştırılmıştı.
Avrupa Birliği ve İngiltere'den mayıs ayının ortasından beri turist alan ve sınır kapılarını açan Portekiz’de vaka sayısının artmasına rağmen ölüm sayısının artmaması yetkilileri rahatlattı.
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