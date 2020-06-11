Porto'da 'Corona' patlaması!

Porto forması giyen Jesus Corona, koronavirüs arasından sonra çıktığı ikinci maçta ikinci golünü attı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2020 Perşembe, 15:08
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Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Porto, sahasında Maritimo'yu 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü atan Jesus Corona sosyal medyada gündem oldu.

Porto forması giyen Jesus Corona, koronavirüs arasından sonra çıktığı ikinci maçta ikinci golünü attı.

27 yaşındaki Meksikalı futbolcunun isminin Corona olmasından dolayı sosyal medyada ilginç tweetler atıldı.

Porto karşılaşmayı Corona'nın golüyle 1-0 kazanırken Alex Telles, 85. dakikada kırmızı karttan oyundan atıldı.


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