Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo

Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo: 74 - 91

DHA
17 Mart 2021 Çarşamba, 21:16
Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo
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Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Galatasaray’ı 91-74’lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salamanca Pabellon Municipal Wurzburg’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, attığı 32 sayıyla en skorer isim oldu. Serinin ikinci maçı 19 Mart Cuma günü TSİ 18.00'da yine aynı salonda oynanacak. İki maç üzerinden oynanan seride 1-1'lik eşitlik olması halinde ise sayı farkına bakılacak.



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