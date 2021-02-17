Potada Galatasaray, Beşiktaş'ı yendi
Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 83-65 yendi
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Tekin Özibir, Halil Erkoç
GALATASARAY: Asena Yalçın 8, Meltem Yıldızhan 6, Yashey 15, Steinberga 18, Russell 8, Cansu Köksal 9, Pelin Derya Bilgiç 9, Hruscakova 6, Sude Yılmaz 4
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: İrem Naz Topuz 13, Melisa Korkmaz 9, Melek Uzunoğlu 9, Elif Bayram 5 Ivankovic 12, Salvodares 17, Nur Sezen Yavuz
1. PERİYOT: 18-9
DEVRE: 37-29
3. PERİYOT: 56-42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 83-65 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-9 önde geçen Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı da 37-29 önde tamamladı. Final periyoduna da 56-42 önde giren ev sahibi takım, salondan 83-65 galip ayrıldı.
Galatasaray, bu galibiyetle birlikte kazanma serisini 6'ya çıkardı.
En Çok Okunan Haberler
- ‘Beşli çete’nin ihale kavgası başladı
- Koray Aydın’dan Bahçeli’ye ‘AKP listesi’ uyarısı
- Akar ve Soylu'nun CHP'ye ziyaretine MHP'den itiraz
- Ağar devrede: Tüm partiler Hükümet'in yanına
- Altaylı: AKP kongrelerinin yapılma amacı bu olabilir
- Çakarlı araçla 'şehzade' şov!
- Erdoğan, normalleşme için tarih verdi
- HDP’den sonra sıra CHP’lilerde
- Memet Ali Alabora ekranlara geri döndü
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Video Haberler
- AKP kongresinde tepki çeken görüntüler
- Çevredekiler olayı kayda aldı! Acımadan vurdular
- Bayrampaşa'da sebze-meyve halinde korkutan yangın
- Denizin dibinden çıkanlar şaşkınlık yarattı
- Grup toplantısında konuştu! Gözyaşlarını tutamadı
- Araçlar yolda kaldı, bazı vapur seferleri iptal edildi
- Bir şeyden korkulur bunlar bir şey bile değil
- TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü
- Esenyurt’ta sopalı yol verme kavgası kamerada
- Sivas’ta 916 köy yolu araç ulaşımına kapandı
En Çok Okunan Haberler
- ‘Beşli çete’nin ihale kavgası başladı
- Koray Aydın’dan Bahçeli’ye ‘AKP listesi’ uyarısı
- Akar ve Soylu'nun CHP'ye ziyaretine MHP'den itiraz
- Ağar devrede: Tüm partiler Hükümet'in yanına
- Altaylı: AKP kongrelerinin yapılma amacı bu olabilir
- Çakarlı araçla 'şehzade' şov!
- Erdoğan, normalleşme için tarih verdi
- HDP’den sonra sıra CHP’lilerde
- Memet Ali Alabora ekranlara geri döndü
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler