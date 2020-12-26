Potanın derbisinde Efes Fenerbahçe'yi yendi
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 85-72
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Polat Parlak
ANADOLU EFES: Micic 12, Buğrahan Tuncer, Simon 15, Moerman 25, Dunston 4, Larkin 14, Doğuş Balbay 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 10, Anderson 3
FENERBAHÇE BEKO: De Colo 5, Pierre 16, Guduric 12, Barthel 7, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberoviç 7, Kenan Sipahi 4, Ahmet Düverioğlu 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-14
DEVRE: 44-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-57
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Anadolu Efes, konuğu Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, bu skorla 12'de 12 yaparak yoluna namağlup devam etti. Sarı-lacivertliler ise üçüncü yenilgisini aldı.
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