‘Poyrazköy’, ‘Amirallere Suikast’, ‘Kafes Eylem Planı’ ve ‘ÇEV/ÇYDD’ fezlekesini hazırlamışlardı

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında, “Poyrazköy 1-2”, “Amirallere Suikast 1-2”, “Kafes Eylem Planı” ve “ÇEV/ÇYDD” kumpas soruşturmalarında fezlekelerin hazırlanmasında yer alan farklı rütbelerdeki 75 Emniyet personeli için gözaltı kararı verdi. 67’si ihraç, biri emekli ve yedisi aktif görevdeki 75 şüpheliye yönelik 16 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Kumpas mağdurlarının avukatı Hüseyin Ersöz, soruşturmayı “umut verici” olarak değerlendirirken, Poyrazköy kumpas davası sanıklarından emekli Albay İbrahim Koray Özyurt, “Yapılan operasyon ne kadar gerçek bilmiyoruz. İsimler yok. Acaba doğru kolluk görevlileri mi gözaltına alındı, yoksa sadece evrak götürüp getirenler mi? Şüphe ile yaklaşılması lazım” dedi.

TATAR, İNTİHARA SÜRÜKLENDİ

Kumpas operasyonlarında yer alan kolluk görevlileri hakkında 2013 yılında ilgili makamlara şikâyetlerini yaptıklarını anımsatan Koray Özyurt, “Bizler yaptığımız başvurular ile soruşturmanın hızlandırılmasını istedik. Ama hiçbir adım atılmadı” dedi. Avukat Hüseyin Ersöz ise kumpas yargılamalarında eşine rastlanılmayacak ölçüde hukuka aykırı karar ve işlemlerin gerçekleştirildiğini belirterek “Bu komplo dava neticesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın komuta kademesi değişikliğe uğramıştır.Yargılama süresince Yarbay Ali Tatar ‘onur intiharında’ bulundu. Prof. Dr. Türkan Saylan ve bu dava sebebiyle erken emekli olarak Somali’de çalışmak zorunda kalan Sadettin Doğan burada görev yaparken hayatlarını kaybettiler” dedi. Yaptıkları suç duyuruları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın faillerin cezalandırılmasına yönelik “umut verici” olduğunu aktaran Ersöz, “Sorumluların tespiti ile yargı önüne çıkarılması ülkenin geçmişte yaşadığı bu hukuksuzluklarla yüzleşmesi açısından da önemlidir” ifadelerini kullandı.

BİNLERCE MAĞDUR



FETÖ’nün gerçekleştirdiği kumpas soruşturmalarında 1022 asker olmak üzere üç bine yakın kişi mağdur edilerek yargılandı. 200 binden fazla telefon takip edildi. Çok sayıda kişinin hayatı ise bu soruşturmalar nedeniyle karardı. Kuddusi Okkır Silivri Cezaevi’nde yakalandığı kanserden vefat etti. MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu mahkemeye çıkamadan yaşamını yitirdi. Yarbay Ali Tatar intihara sürüklendi. FETÖ’cü polislerce evi basılan ÇYDD Başkanı Türkân Saylan, davası açılmadan yaşamını yitirdi.

