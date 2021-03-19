‘Poyrazköy’, ‘Amirallere Suikast’, ‘Kafes Eylem Planı’ ve ‘ÇEV/ÇYDD’ fezlekesini hazırlamışlardı
Avukat Ersöz, soruşturmayı “umut verici” olarak niteledi. Poyrazköy kumpası mağdurlarından emekli Albay Özyurt, “Yapılan operasyon ne kadar gerçek bilmiyoruz” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında, “Poyrazköy 1-2”, “Amirallere Suikast 1-2”, “Kafes Eylem Planı” ve “ÇEV/ÇYDD” kumpas soruşturmalarında fezlekelerin hazırlanmasında yer alan farklı rütbelerdeki 75 Emniyet personeli için gözaltı kararı verdi. 67’si ihraç, biri emekli ve yedisi aktif görevdeki 75 şüpheliye yönelik 16 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Kumpas mağdurlarının avukatı Hüseyin Ersöz, soruşturmayı “umut verici” olarak değerlendirirken, Poyrazköy kumpas davası sanıklarından emekli Albay İbrahim Koray Özyurt, “Yapılan operasyon ne kadar gerçek bilmiyoruz. İsimler yok. Acaba doğru kolluk görevlileri mi gözaltına alındı, yoksa sadece evrak götürüp getirenler mi? Şüphe ile yaklaşılması lazım” dedi.
TATAR, İNTİHARA SÜRÜKLENDİ
Kumpas operasyonlarında yer alan kolluk görevlileri hakkında 2013 yılında ilgili makamlara şikâyetlerini yaptıklarını anımsatan Koray Özyurt, “Bizler yaptığımız başvurular ile soruşturmanın hızlandırılmasını istedik. Ama hiçbir adım atılmadı” dedi. Avukat Hüseyin Ersöz ise kumpas yargılamalarında eşine rastlanılmayacak ölçüde hukuka aykırı karar ve işlemlerin gerçekleştirildiğini belirterek “Bu komplo dava neticesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın komuta kademesi değişikliğe uğramıştır.Yargılama süresince Yarbay Ali Tatar ‘onur intiharında’ bulundu. Prof. Dr. Türkan Saylan ve bu dava sebebiyle erken emekli olarak Somali’de çalışmak zorunda kalan Sadettin Doğan burada görev yaparken hayatlarını kaybettiler” dedi. Yaptıkları suç duyuruları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın faillerin cezalandırılmasına yönelik “umut verici” olduğunu aktaran Ersöz, “Sorumluların tespiti ile yargı önüne çıkarılması ülkenin geçmişte yaşadığı bu hukuksuzluklarla yüzleşmesi açısından da önemlidir” ifadelerini kullandı.
BİNLERCE MAĞDUR
FETÖ’nün gerçekleştirdiği kumpas soruşturmalarında 1022 asker olmak üzere üç bine yakın kişi mağdur edilerek yargılandı. 200 binden fazla telefon takip edildi. Çok sayıda kişinin hayatı ise bu soruşturmalar nedeniyle karardı. Kuddusi Okkır Silivri Cezaevi’nde yakalandığı kanserden vefat etti. MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu mahkemeye çıkamadan yaşamını yitirdi. Yarbay Ali Tatar intihara sürüklendi. FETÖ’cü polislerce evi basılan ÇYDD Başkanı Türkân Saylan, davası açılmadan yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'kar' uyarısı
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- AKP içinde Ayasofya kavgası
- MHP yönetiminde dikkat çeken isimler
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediler
- Mustafa Kemal'in açtığı yolda asla yürümeyeceğime...
- Bahçeli'den parlamenter sistem açıklaması
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı
- Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt