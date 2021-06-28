Prag Büyükelçisi ve eski bakan Egemen Bağış da SBK’nin uçağını kullananlar arasında

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye, karapara aklamak suçundan tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın sıra dışı serveti ile AKP iktidarının iliklerine kadar nasıl sızdığını konuşuyor... Suç örgütü lideri Sedat Peker’in itirafları sonrası çorap söküğü gibi devam eden ilişki ağında, Korkmaz’ın uçağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da kullandığını gündeme getirmiştik.

PARA ÖDENDİ Mİ?

Soylu kendine ait sigorta şirketi ile aracı şirket Söğüt AŞ arasındaki bir faturayı göstererek uçağı kullandığını doğrulamış “parasını ödedim” demişti... Ancak şu ana kadar, uçağın asıl sahibi olan Bora Jet ya da Sezgin Baran Korkmaz’a ödeme yapılıp yapılmadığı hâlâ soru işareti. Çünkü uçağın sahibi, faturayı kesen aracı yandaş şirket Söğüt AŞ değil, Sezgin Baran Korkmaz.

ABD’nin talebi ile Avusturya’da tutuklanan ve ABD hazinesinden vergi oyunları ile çalınan karaparayı akladığı öne sürülen Sezgin Baran Korkmaz’ın ilişki ağı Türkiye’de gazetecilerden siyasilere ve bürokratlara, devletin en üst makamlarına kadar ulaşıyor.

Korkmaz devlet içindeki gücünü, Bodrum’daki Paramount Otel’de misafir ettiği, uçan sarayı Bombardier tipli uçağı ile taşıdığı yolcularla oluşturmuş. Uçağın ünlü misafirleri arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile halen Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış da var. Ağar, uçağı Ocak 2020’deki Elazığ Depremi’nden 4 gün sonra kullanmış. Bu isimlerin günlüğü 15 bin Avro olan uçağı nasıl kullandıklarını, parasını ödeyip ödemediklerini açıklaması gerekiyor.

Cumhuriyet’te, TC-YYA kuyruk numarası ile detaylarını paylaştığımız haber üzerine SBK’ye ait uçağın rotası da tartışma konusu oldu. Çünkü uçakların plakası anlamına gelen kuyruk numaraları ile her uçağın rotasını geçmişe dönük olarak bulmak mümkün. Gazeteci Seher Sultan, kuyruk numarasını takip ederek Korkmaz’ın son bir yılda uçtuğu güzergâhları ortaya çıkardı. Korkmaz’ın içinde yer alıp almadığı belli değil ancak Türkiye, Venezüella arasında tam 40 sefer yapıldığı kayıtlarda görünüyor. Venezüella, Sedat Peker’in Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı, “‘uyuşturucu güzergâhını düzenlemek için ziyaret etti” dediği ve kokain ticareti ile öne çıkan ülke.