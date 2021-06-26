Bakan Soylu, ‘SBK’nin uçağını kullandım’ dedi ve topu şirkete attı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, karapara iddiası ile tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kullandığını gündeme getirmiştik. Soylu, bu haberimizi doğruladı ve bir fatura yayımlayarak “Kullandım ancak parasını ödedim” dedi... Ancak fatura ile birlikte soru işaretlerine yenileri eklendi...

ABD’nin talebi ile Avusturya’da tutuklanan ve karapara akladığı öne sürülen Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de gazetecilerden siyasilere ve bürokratlara, devletin en üst makamlarına ulaşan ilişkiler ağı tartışılıyor. Dün Cumhuriyet’in sürmanşetinden yayımlanan “SBK uçağı kimleri uçurdu?” haberimizde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bu süper lüks uçağı kullandığı bilgisine yer vermiştik. İçişleri Bakanlığı, açıklamasında, uçağın kullanıldığını doğrularken, bedelin Soylu’nun sahibi olduğu şirket tarafından karşılandığı ve kiralama işleminin Söğüt Havacılık AŞ adlı bir şirket üzerinden yapıldığı belirtildi.

44 BİN DOLARLIK FATURA

Bakanlığın “parasını ödedik” dediği fatura, Söğüt Havacılık AŞ adlı bir şirkete ait... Haberimize verilen yanıta göre Söğüt Havacılık AŞ elinde uçak kalmayınca Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kiralayarak İçişleri Bakanı Soylu’nun hizmetine sunmuş. Soylu da kendisine ait sigorta şirketi üzerinden Söğüt Havacılık’a 44 bin dolar kiralama ücreti ödemiş...

Peki, Söğüt Havacılık, Sezgin Baran Korkmaz’a ya da onun şirketi olan Bora Jet’e ödeme yaptı mı? Bana ulaşan bilgilere göre Sezgin Baran Korkmaz’a uçağının kullanımı karşılığında hiç para ödenmemiş! Yayımladıkları faturaya göre Bakan Soylu’ya 44 bin dolar karşılığı uçak kiralayan Söğüt Havacılık, Sezgin Baran Korkmaz’dan kiraladığı bedeli ve faturayı da açıklamak zorunda... Çünkü uçak Söğüt Havacılık’a değil, Sezgin Baran Korkmaz’a ait...

Kimin bu Söğüt Havacılık? Yanıtını dün BirGün gazetesinde okudum. Söğüt Havacılık AŞ Ankara’nın “parsel parsel” satılması tartışmalarında gündeme gelen Mustafa Akan’a ait.

Akan’ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat, Ankara’da Melih Gökçek dönemi boyunca 28 milyar TL olan ihale pastasının 12 milyar TL’sini alan şirket...

Yani Bakan Soylu, yandaş Söğüt Havacılık şirketi ile kendi sigorta şirketi arasındaki faturalaşmayı “SBK’nin uçağını kullandım ama parasını ödedim” diyerek açıkladı.

SBK’nin 54 milyon dolar değerindeki süper lüks uçağı Söğüt Havacılık’a ait olmadığına göre Söğüt Havacılık, Bakan Soylu’ya kiraladığı uçağı, SBK’den ne kadara kiraladığını ve ne ödeme yaptığını banka dekontu ile açıklamak zorunda... Bakan Soylu’ya ait sigorta şirketinin, Söğüt Havacılık’a ödediği 44 bin doların da banka kanalı ile ödenmesi gerekir. Bu ödemenin dekontu var mı?