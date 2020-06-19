Prematüre bebek ya da ölü doğumlara neden olabiliyor
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre ölü doğum riski, doğumdan bir hafta önce her 1 derecelik sıcaklık artışında yüzde 6, gebeliğin son üç ayında aşırı derecede hava kirliliğine maruz kalma durumunda da yüzde 42 artabiliyor.
İklim değişikliğinin riskli gebeliklere neden olabildiği, yüksek sıcaklıklara ya da hava kirliliğine maruz kalan hamile kadınların bebeğinin, prematüre veya düşük kilolu olması veya ölü doğma olasılığının yüksek olduğu bildirildi.
32,8 MİLYONDAN FAZLA DOĞUM ANALİZ EDİLDİ
Amerikan Tabipler Birliğine bağlı JAMA Network Open'da yayımlanan bir araştırmada, 32,8 milyondan fazla doğum analiz edildi ve yüksek ısı ve hava kirliliğinin, hamilelik ve yeni doğan bebekler üzerindeki etkileri incelendi.
Yüksek sıcaklıklara ya da hava kirliliğine maruz kalan hamile kadınların prematüre, düşük kilolu veya ölü doğan bebeklere sahip olma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekilen araştırmada, bu tür çevresel faktörlerden ise en fazla, Afrika kökenli Amerikalı anne ve bebeklerin etkilendiğine işaret edildi.
1 DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI BİLE ETKİLİ
Doğumdan bir hafta önce, her 1 derecelik sıcaklık artışının, bebeğin ölü doğma olasılığını yüzde 6 artırdığı kaydedilen araştırmada, gebeliğin son üç ayında aşırı derecede hava kirliliğine maruz kalmanın ise ölü doğum riskini yüzde 42 artırdığı ifade edildi.
Araştırmada, iklim değişikliğinin kötüye gitmesinin, bebeklerin sağlığını daha fazla etkileyebileceği uyarısı da yapıldı.
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