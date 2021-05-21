Prens Harry: Annemin ölümünden sonra alkole ve uyuşturucuya sürüklendim

21 Mayıs 2021 Cuma, 15:43

Prens Harry, annesinin ölümü nedeniyle yaşadığı travmanın kendisini alkole ve uyuşturucu kullanımına sürüklediğini söyledi. Sussex Dükü duygularını maskelemek ve "hissettiklerini daha az hissetmek için" bunu yaptığını belirtti.

Prens Harry, Galler Prensesi Diana Ağustos 1997'de Paris'te bir araba kazasında hayatını kaybettiğinde 12 yaşındaydı.

Apple TV'de yayımlanan "The Me You Can't See" programında Prens Harry çocukluk travmalarına dair konuştu.

Independent Türkçe'nin The Guardian'a dayandırdığı haberine göre Prens Harry, Prenses Diana'nın cenazesinde annesinin tabutunun arkasında kardeşi, babası ve büyükbabasıyla yürüdüklerinin göründüğü meşhur fotoğrafa da değindi.

Programın sunucusu Oprah Winfrey'e düşüncelerini aktaran 36 yaşındaki Sussex Dükü şu ifadeleri kullandı:

Yürürken en net hatırladığım şey atların toynaklarının sesiydi.

Sanki vücudumun dışındaydım ve benden bekleneni yaparak yürüyordum. Herkesin gösterdiği duyguların onda birini gösteriyordum: O benim annemdi, onunla hiç tanışmamıştınız bile.

Prens Harry, ABD'li televizyon sunucusu Winfrey'e ailesinin Diana'nın ölümüne dair konuşmadığını ve ondan basının ilgisi ve stresle başa çıkmasını beklediklerini belirtti.

Babam ben gençken William'a ve bana hep şöyle derdi: 'Benim için böyleydi, sizin için de böyle olacak'. Bu bir anlam ifade etmiyor. Acı çekmiş olmak çocuklarınızın da acı çekmek zorunda olduğu anlamına gelmiyor.

Programda Prens Harry annesini kaybetmenin 28 ve 32 yaşları arasında kaygı bozukluğuna ve şiddetli panik atak geçirmesine neden olduğunu ifade etti.

İçimden alkol almak, uyuşturucu kullanmak geliyordu ve hissettiklerimi azaltacak şeyler yapmak istiyordum.

Sussex Dükü cuma ya da cumartesi geceleri bir hafta yetecek kadar alkol aldığını ve "bunu hoşlandığı için değil bir şeyleri maskelemeye çalıştığı için yaptığını" belirtti.

Öte yandan Cambridge Dükü Prens William, BBC muhabiri Martin Bashir'in 1995'te Prenses Diana'yla yaptığı röportajın annesinin paranoyasını artırdığını ve Prens Charles'la ilişkilerinin kötüleşmesine neden olduğunu açıkladı.

BBC, röportajın yapılması için Bashir'in Prenses Diana'yı kandırdığı yönündeki iddialara yönelik yürütülen soruşturmanın ardından hataların kabul edildiğini ve Kraliyet mensuplarından özür dilediklerini belirtti.