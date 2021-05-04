Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi

04 Mayıs 2021 Salı, 13:52

Prens Harry, büyükbabası Prens Philip’in cenazesinin ardından ilk kez aralarında Jennifer Lopez ve Selena Gomez gibi yıldızların yer aldığı konserde görüldü.

39 yaşındaki Sussex Dükü, dünya liderlerine tüm dünyanın nüfusuna yetecek kadar aşı sağlanması, herkesin aşılanabilmesi ve bu sayede salgının bitmesi için çağrı yapma amacıyla ABD'de yapılan Vax Live konserinde yer aldı. Konseri, dünyada yoksulluğu sona erdirme hareketini hızlandırmak için çalışan uluslararası Global Citizen kuruluşu düzenledi.

KALABALIĞA SESLENDİ

İkinci çocuğuna hamile olan eşi Meghan Markle’ı evde bırakıp konser alanında sahneye çıkan Harry, hepsi aşılanmış kalabalığa seslenerek, “aşının her yerde ve herkese dağıtılması” çağrısı yaptı.

"SİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

“Bu gece buradaki herkes için, aşılanmış ön cephe çalışanları ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca ön cephe kahramanı için bir kutlama” ifadesini kullanan Prens, “Geçen yılı, her birimizi korumak için cesurca ve kendinizi düşünmeyerek mücadeleyle geçirdiniz. Hizmet ettiniz ve özveride bulundunuz, kendinizi çetin yollara attınız, cesaretle, bedelini bilerek davrandınız. Size çok şey borçluyuz. Teşekkürler” dedi.

Önceden kaydedilmiş etkinlik, dünya çapında corona virüs aşılarını tanıtmak için başlatıldı ve eşi Meghan Markle ile mart ayında Oprah Winfrey ile çarpıcı röportajlarını yapmalarından bu yana bu, Harry’nin ABD'de ilk kez ortaya çıkmasıydı.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Sunuculuğunu Selena Gomez’in üstlendiği konserde Jennifer Lopez, Pearl Jam grubundan Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin ve H.E.R sahne aldı.

Etkinlikte düşük ve orta gelirli ülkelere aşı tedariği için çalışan uluslararası Covax adlı kuruluş için bağış toplandı, aşıda eşitlik mesajları verildi. Ben Affleck, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel ve Sean Penn de gecede aşının adil dağıtımı konusunda mesajlar verdi.