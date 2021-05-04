Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi
Salgında tüm dünyaya eşit şekilde aşı tedarik edilmesi için çağrı amacı taşıyan ABD'deki konser; Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez'i bir araya getirdi.
Prens Harry, büyükbabası Prens Philip’in cenazesinin ardından
ilk kez aralarında Jennifer Lopez ve Selena Gomez gibi yıldızların yer aldığı
konserde görüldü.
39 yaşındaki Sussex Dükü, dünya liderlerine tüm dünyanın
nüfusuna yetecek kadar aşı sağlanması, herkesin aşılanabilmesi ve bu sayede
salgının bitmesi için çağrı yapma amacıyla ABD'de yapılan Vax Live konserinde
yer aldı. Konseri, dünyada yoksulluğu sona erdirme hareketini hızlandırmak için
çalışan uluslararası Global Citizen kuruluşu düzenledi.
KALABALIĞA SESLENDİ
İkinci çocuğuna hamile olan eşi Meghan Markle’ı evde bırakıp
konser alanında sahneye çıkan Harry, hepsi aşılanmış kalabalığa seslenerek,
“aşının her yerde ve herkese dağıtılması” çağrısı yaptı.
"SİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"
“Bu gece buradaki herkes için, aşılanmış ön cephe çalışanları
ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca ön cephe kahramanı için bir kutlama”
ifadesini kullanan Prens, “Geçen yılı, her birimizi korumak için cesurca ve
kendinizi düşünmeyerek mücadeleyle geçirdiniz. Hizmet ettiniz ve özveride
bulundunuz, kendinizi çetin yollara attınız, cesaretle, bedelini bilerek
davrandınız. Size çok şey borçluyuz. Teşekkürler” dedi.
Önceden kaydedilmiş etkinlik, dünya çapında corona virüs
aşılarını tanıtmak için başlatıldı ve eşi Meghan Markle ile mart ayında Oprah
Winfrey ile çarpıcı röportajlarını yapmalarından bu yana bu, Harry’nin ABD'de
ilk kez ortaya çıkmasıydı.
YILDIZLAR GEÇİDİ
Sunuculuğunu Selena Gomez’in üstlendiği konserde Jennifer
Lopez, Pearl Jam grubundan Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin ve H.E.R sahne
aldı.
Etkinlikte düşük ve orta gelirli ülkelere aşı tedariği için çalışan uluslararası Covax adlı kuruluş için bağış toplandı, aşıda eşitlik mesajları verildi. Ben Affleck, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel ve Sean Penn de gecede aşının adil dağıtımı konusunda mesajlar verdi.
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