Prens Harry ve eşi Meghan Markle’dan Hollywood için çok gizli proje

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:57

Oyuncu Meghan Markle ile evlenen Prens Harry’nin Hollywood’a kapağı atmak istediği ortaya çıktı. Variety’nin özel haberine göre Prens Harry ve eşi Meghan Markle geçen haziran ayında Hollywood’da bazı önemli yapımcılarla toplantılar yaptılar.

Gelen dedikodular Prens Harry ve eşinin bir proje için yapımcı aradıkları yönünde ancak bu projenin ne olduğuna dair kimse bir açıklama yapmıyor. Tek bilinen ikilinin önemli kanal yöneticileriyle görüştükleri.



Prens Harry ve eşinin bir televizyon dizisi mi yoksa başka bir proje için mi görüşmeler yaptıkları bir belli değil. Bu ‘çok gizli’ projenin içeriğini herkes merak ededursun, Markle’a yakın ismi açıklanmayan bir kaynak Meghan Markle’ın söz konusu projede oyuncu olarak yer almasının söz konusu olmadığını söylüyor.

