Prens Harry ve eşi Meghan Markle’dan Hollywood için çok gizli proje
Bu yılın başlarında California’ya taşınan Prens Harry ve Meghan Markle’ın Hollywood için bir proje tasarladıkları ortaya çıktı.
Oyuncu Meghan Markle ile evlenen Prens Harry’nin Hollywood’a kapağı atmak istediği ortaya çıktı. Variety’nin özel haberine göre Prens Harry ve eşi Meghan Markle geçen haziran ayında Hollywood’da bazı önemli yapımcılarla toplantılar yaptılar.
Gelen dedikodular Prens Harry ve eşinin bir proje için yapımcı aradıkları yönünde ancak bu projenin ne olduğuna dair kimse bir açıklama yapmıyor. Tek bilinen ikilinin önemli kanal yöneticileriyle görüştükleri.
Prens Harry ve eşinin bir televizyon dizisi mi yoksa başka bir proje için mi görüşmeler yaptıkları bir belli değil. Bu ‘çok gizli’ projenin içeriğini herkes merak ededursun, Markle’a yakın ismi açıklanmayan bir kaynak Meghan Markle’ın söz konusu projede oyuncu olarak yer almasının söz konusu olmadığını söylüyor.
Video Haberler
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu