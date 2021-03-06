Prens Harry ve Meghan Markle'ın servetlik röportajı: 30 saniyesi 2.5 milyon TL
Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Amerikalı oyuncu eşi Meghan Markle çiftinin bomba etkisi yaratacak röportajı için geri sayım sürüyor. İngiliz medyasıyla bir savaşa tutuşan ve haklarında saray çalışanlarına zorbalık yaptıkları iddialarına yönelik haberler çıkan çift, yaşadıkları süreci ABD’li televizyoncu Oprah Winfrey’e anlattı.
Günlerdir parça parça tanıtımları yayınlanan ve büyük heyecan yaratan yarın yayınlanacak iki saatlik röportajla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.
Wall Street Journal gazetesi, CBS kanalının röportajın yayın haklarını alabilmek için kesenin ağzını açtığını yazdı.
HARRY VE MEGHAN PARA ALMADI
Kanal, Winfrey’in yapım şirketine röportajı yayınlamak için 7 ile 9 milyon dolar (52 milyon TL – 67 milyon TL) arası bir ödeme yaptı. Kanal bu ödeme karşılığında röportajın uluslararası yayın hakkına da sahip oldu.
Kanal, program süresindeki reklamları için 30 saniyelik bir bölüme 325 bin dolar (2.5 milyon TL) fiyat biçti.
Wall Street Journal, daha önce Netflix ve Spotify gibi platformlarla milyonlarca dolarlık anlaşmalar yapan Harry ve Meghan çiftinin, bu röportaj için herhangi bir ödeme almadığını öne sürdü.
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