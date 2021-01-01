Prens Harry'den dikkat çeken mesaj: 'Annemin oğluyum'
İngiltere Kraliyet ailesi mensubu Prens Harry ve Megan Markle, oğulları Archie adına kurdukları ‘Archewell’ adlı vakıfın web giriş sayfasına, çiftin birlikte yazdıkları mesaj ve Prenses Diana’nın oğlu Prens Harry ile olan fotoğrafını koydu.
Ünlü çift, Archewell Vakfı’na davet içeren mesajlarında “Annemin oğluyum. Ve oğlumuzun annesiyim. Birlikte size Archewell’i getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Prens Harry’nin mesajda kendisini “Annemin oğluyum” ifadeleriyle tanımlarken, Meghan Markle’ın ise “Ve oğlumuzun annesiyim” ifadelerini kullandığı görüldü.
Archewell Vakfı’nın Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan tarafından kültürel değişim için kurulduğu ve kar amacı gütmeyen çalışmaların yanı sıra prodüksiyon işlerinin de yapılacağı vakfın tanıtım sayfasında yer aldı.
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