Prens Philip hastaneye kaldırıldı

17 Şubat 2021 Çarşamba, 17:24

Kraliçe Elizabeth'in 99 yaşındaki eşi Prens Philip, kendini iyi hissetmediği için Londra'da bir hastaneye kaldırıldı.

Saraydan yapılan açıklamaya göre, "Majesteleri Edinburgh Dükü Salı akşamı Londra'daki King Edward VII Hastanesine kaldırıldı" denildi.

CNN International'a konuşan bir Kraliyet kaynağı, Prens Philip'in hastaneye arabayla gittiğini ve bunun acil bir durum olmadığını söyledi. Kaynak, hastaneye yardımsız girdiğini ve hastalığının Covid-19 ile ilgili olmadığını da ekledi.