Prens Philip’in ölüm haberini duyuran spiker göz yaşlarını tutamadı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:43

Bir süredir hastanede tedavi gören ve sağlık durumunun kritik olduğu konuşulan Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip 9 Nisan’da yaşamını yitirdi.

SPİKER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

BBC haber sunucusu Martine Croxall, Buckingham Sarayı'nın Prens Philip'in ölümünü açıkladıktan hemen sonra siyah kıyafetle yayına geçti. Yayında saray tarafından yapılan açıklamayı okurken Martine, göz yaşlarını tutamadı.

CANLI YAYINLANACAK

Prens Philip, Winsdor Kalesi'ne gömülecek. Pandemi nedeniyle İngilizlerinkatılmaması istenecek cenzae tönerinin tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Prens Philip’in defnedilişi canlı olarak yayınlanacak.