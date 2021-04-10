Prens Philip’in ölüm haberini duyuran spiker göz yaşlarını tutamadı

BBC haber spikeri Martine Croxall, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip’in ölüm haberini duyururken gözleri doldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:43
Prens Philip’in ölüm haberini duyuran spiker göz yaşlarını tutamadı
Abone Ol google-news

Bir süredir hastanede tedavi gören ve sağlık durumunun kritik olduğu konuşulan Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip 9 Nisan’da yaşamını yitirdi.

SPİKER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

BBC haber sunucusu Martine Croxall, Buckingham Sarayı'nın Prens Philip'in ölümünü açıkladıktan hemen sonra siyah kıyafetle yayına geçti. Yayında saray tarafından yapılan  açıklamayı okurken Martine, göz yaşlarını tutamadı.

CANLI YAYINLANACAK

Prens Philip, Winsdor Kalesi'ne gömülecek. Pandemi nedeniyle İngilizlerinkatılmaması istenecek cenzae tönerinin tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Prens Philip’in defnedilişi canlı olarak yayınlanacak.

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler