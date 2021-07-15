Prenses Diana’nın bisikleti açık artırmaya çıkarıldı
Prensesi Diana’nın 1970’lerde kullandığı copper tarzı kırmızı bisikleti açık artırmaya çıkarılıyor. Bisikletin 30 bin sterline (ortalama 350 bin TL) satılması bekleniyor.
1997 yılında trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana, tekrar çocukluk bisikletiyle gündemde. Diana’nın kullandığı kırmızı bisiklet, İngiltere’nin Bristol şehrinde yer alan East Bristol Müzayede Evi’nde gelecek hafta açık artırmaya çıkarılıyor.
Bisikletin 30 bin sterline (ortalama 350 bin TL) satılması bekleniyor.
BABASI DAHA ÖNCE SATMIŞTI
Diana’nın babası 8'inci Earl Spencer, kızının bisikletini bir açık artırmada 20 sterline satmıştı. Bisikleti satın alan Maudie Pendrey adlı temizlik işçisi, onu bir yadigar olarak sakladı ve 2006’da ölümünden sonra, bisiklet 2007’de oyuncak müzesine konuldu.
Geçen haftalarda Prenses Diana’nın eski arabası da açık artırmada satılmıştı. Diana’ya nişan hediyesi olarak verilen Ford Escort marka otomobil, Güney Amerika’da bir müze tarafından 52 bin sterline satın alınmıştı.
''PRENSES İÇİN UYGUN DEĞİL''
Üç ay önce, Diana’nın bir başka bisikleti daha açık artırmada satıldı. Mavi Raleigh Traveller tarzı bisikleti Diana, 1970’lerde henüz bekar bir kadınken Londra’da bakıcılık yaparken kullanıyordu. Diana'nın kraliyet danışmanlarının "bir prenses için uygun değil'' dedikleri bisiklet, "utanç verici bisiklet" olarak adlandırıldı ve satıldı.
Prens Charles ile nişanlandığı duyurulduktan sonra artık bisikleti kullanmaması istenen Diana, bisikletini bir arkadaşının babasına sattı. Arkadaşının babası bisikleti 27 yıl boyunca garajında sakladı ve 2008’de sadece 211 sterline sattı.
Üç vitesli bisiklet 2018’de 9 bin 200 sterline satıldı ve ardından Nisan ayında Sussex merkezli Burstow & Hewett ile tekrar satışa çıktı. bu defa kraliyet yadigarı olarak 44 bin sterline satıldı.
MEKTUPLARI DA SATILMIŞTI
Prenses Diana’nın 1990-1997 yılları arasında bir aile dostuna yazdığı VE 24 yıl saklanan mektuplar, mart ayında yapılan açık artırmada 67 bin 900 sterline (683 bin TL) satılmıştı.
Diana’nın söz konusu mektuplarda Prens Charles ile boşanma ve 1993’teki intihara teşebbüsün ardından yaşadığı sorunları da ele aldığı ifade edilmişti.
Video Haberler
- Motosikletten böyle uçtular
- Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
- Muharrem İnce'den videolu 15 Temmuz paylaşımı
- Almanya’da sel felaketi: En az 5 ölü
- Elazığ’da kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
- İskenderun Körfezi'nde hortum çıktı
- Elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
- Başkent'te kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurt
- Su samuru, balık yerken görüntülendi
- Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
En Çok Okunan Haberler
- Son 10 anket! Fark çift hanelere ulaştı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- İşte seçmenin 27.7 ile 'Asla oy vermem' dediği ilk parti
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- Nedim Şener'e tazminat şoku!
- AKP'den Kayıp silahlar açıklaması
- Aşı uygulamasında güncelleme yapıldı
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Sıla'ya şiddet davasında Ahmet Kural'a hapis cezası