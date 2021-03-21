Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı
Prenses Diana’nın 1990-1997 yılları arasında bir aile dostuna yazdığı mektuplar, açık artırmada 67 bin 900 sterline (683 bin TL) satıldı.
Lady Diana´nın 24 yıldır saklanan mektupları açık artırmayla satıldı.
1990-1997 yılları arasında, Diana´nın, aile dostu olan Roger Bramble´a yazdığı 36 mektubun 67 bin 900 sterline satıldığı öğrenildi.
Diana'nın söz konusu mektuplarda Prens Charles ile boşanmasını ve 1993'teki intihara teşebbüsün ardından yaşadığı sorunları da ele aldığı ifade edildi.
Diana'nın Kraliçe Elizabeth'e 'patron' diye hitap ettiği mektup, 7 bin 200 sterlinle açık artırmada en yüksek fiyata satılan mektup oldu.
Mektuplardan elde edilen gelirin İngiliz Ulusal Balesi ve Genç Müzisyenler Senfoni Orkestrası gibi organizasyonlara bağışlanacağı bildirildi.
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