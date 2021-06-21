Prenses Diana'nın ölmeden önceki son telefon görüşmesi ortaya çıktı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 00:00

Prenses Diana'nın 1997'de Paris'teki şoke edici ölümünden önce onunla son görüşen kişi olan arkadaşı Richard Kay söz konusu telefon görüşmesine dair detayları yeni belgeselde anlatacak.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ITV'de 24 Haziran'da yayımlanacak belgeselde Galler Prensesi'yle yaptığı görüşmeyi anlatacak Kay'in ifadelerinin bir kısmı basına yansıdı. Richard Kay hem Kraliyet muhabiri hem de Prenses Diana'nın arkadaşı olarak tanınıyor.

Galler Prensesi o gece Kay'le görüştükten sonra paparaziden kaçarken geçirdiği trafik kazası nedeniyle 36 yaşında hayatını kaybetmişti. Kay, "Polis son görüşmesini benimle yaptığını söyledi" diye belirtiyor.

Mirror'ın bildirdiğine göre Kay o dönem 15 ve 12 yaşlarında olan Prens William ve Prens Harry'nin annesinin "epey iyi bir yerde" olduğunu ancak "geri dönüp oğullarını görmek istediğini" söyledi.

Kay, Prenses Diana'nın yeni bir başlangıç yapmaya can attığını şu sözlerle ifade etti:

"Yeni bir başlangıç yapmayı ve farklı bir şey denemeyi çok istiyordu."

Kraliyet muhabiri, Galler Prensesi'nin "yeni tür bir Kraliyet keşfetmek" istediğini de söyledi.

Belgeselin yayımlanacağı ITV'nin yöneticilerinden Jo Clinton-Davis, 60. doğum gününde Prenses Diana'nın hayatına farklı bir bakış sunmak istediklerini ifade etti. Prenses Diana eğer yaşasaydı 1 Temmuz'da 60 yaşında basacaktı.

Ölümünden yıllar sonra dahi kendisine dair pek çok iddia gündeme gelen Galler Prensesi'nin ismi Prens Harry ve Meghan Markle yeni doğan kızına verilmişti.