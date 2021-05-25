Prens Harry: Annem Prenses Diana’nın istediği hayatı yaşıyorum
Prens Harry, Oprah Winfrey ile birlikte yaptığı belgesel dizide, bir kez daha kendi hayatıyla ilgili konuştu. Eşi Meghan Markle ile kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Harry, "Annemin yaşamak istediği hayatı yaşıyorum" diye konuştu.
Prens Harry, eşi Meghan Markle ile geçen yıl kraliyet görevlerini bırakıp ABD’de yaşamaya başlamıştı.
Oprah Winfrey ile birlikte yarattığı ve baş yapımcılığını üstlendiği ruh sağlığı odaklı belgesel dizisi ‘The Me You Can't See’nin beşinci bölümünde, Sussex Dükü, annesi Prenses Diana'nın, kraliyet görevlerini bırakma kararıyla ilgili, yaşasaydı ne düşüneceğine dair inancını dile getirdi.
"ANNEMİN GURUR DUYDUĞUNU BİLİYORUM"
NTV'de yer alan habere göre 36 yaşındaki Harry, “Annemin benimle gurur duyacağından şüphem yok. Kendisinin yaşamak istediği hayatı yaşıyorum” diye konuştu.
1997 yılında Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, Prens Charles ile evliliği boyunca ve boşandıktan sonra İngiliz basınıyla hep sorunlu bir ilişki yaşadı. Harry de eşi Meghan Markle’a karşı basının tavrını benzettiğini her fırsatta dile getirdi.
Annesi için, "Sadece benimle inanılmaz derecede gurur duyduğunu hissetmiyorum, aynı zamanda buraya gelmeme yardım ettiğini de bilmiyorum" diyen Harry, "Varlığını hiç bu kadar hissetmemiştim” ifadesini kullandı.
"ANNEM KEŞKE MEGHAN'I TANISAYDI"
“Annemin ailemle tanışmasını çok isterdim” diyen Sussex Dükü, “Keşke Meghan’ı tanısaydı. Keşke Archie’nin yanında olsaydı” şeklinde konuştu.
İki yaşındaki oğlu Archie’nin büyükannesi Prenses Diana’yı fotoğraflarından tanıdığını belirten Harry, oğlunun ‘anne’ ve ‘baba’ sözcüklerinden sonra söylediği ilk kelimenin ‘büyükanne’ olduğunu anlattı.
“Bu çok tatlı bir durum ama aynı zamanda beni hüzünlendiriyor da. Keşke burada olsaydı” diyen Harry, eşi Meghan’ın, kendisinin terapiye ihtiyacı olduğunu fark etmesinden sonra terapi gördüğünü söyledi. Annesinin ölümünden sonra yıllarca panik atak sorunuyla baş etmeye çalıştığını da itiraf etti.
Apple TV+ platformunda yayınlanan belgesel dizide Prens Harry, “Şimdi hayatımın o bölümünü, o genç yılları iyileştirme yolundayım ve asla elde edebileceğimi düşünmediğim bir bakış açısına sahip oldum. Ben hala ayını kişiyim ama olduğum kişinin daha iyi bir versiyonuyum sadece” diye konuştu.
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