Prenses Ramisindrazana'nın elbisesi 47 bin 500 Avro'ya Madagaskar'a satıldı
Madagaskar'ın son Kraliçesi III. Ranavalona'nın teyzesi ve siyasi danışmanı Prenses Ramisindrazana'ya ait elbise, çıkarıldığı açık artırmada Madagaskar devleti tarafından satın alındı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, Prenses Ramisindrazana'ya ait inci ve süslemelerle kaplı bordo kadife elbise 47 bin 500 avroya Madagaskar'a satıldı.
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin de katılımcı olduğu müzayedeyi anbean takip ettiğini ve elbise ile Kraliçe III. Ranavalona'ya ait bazı fotoğraflar, belgeler ve özel eşyanın da satıldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Rajoelina, bu tarihi parçanın ülke mirasını zenginleştireceğini belirtti.
BİR ÇATI KATINDA TESADÜFEN BULUNMUŞTU
Elbise ve kraliyet ailesine ait kişisel eşyanın bulunduğu sandık, İngiltere'nin Surrey kentinde bir çatı katında tesadüfen bulunmuştu.
Bu eşyanın, Kraliçe III. Ranavalona'nın yanında çalışan İrlandalı Clara Herbert tarafından saklandığı ortaya çıkmıştı.
Eşyanın bulunduğu sandık, Herbert'in akrabaları tarafından evden taşınırken fark edilmişti.
ÖLÜMLERİNE KADAR KRALİÇE VE PRENSES'İN YANINDA KALDI
Herbert, Fransızların adayı işgalinden sonra 1897'de Reunion Adası akabinde Cezayir'e sürgüne gönderilen Kraliçe III. Ranavalona'nın 1917'deki ölümüne kadar yanında kalmıştı.
Kraliçe III. Ranavalona'nın ölümünden sonra Herbert, Prenses Ramisindrazana ile Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesine taşınmış ve 1923'te hayatını kaybedene dek prensesle yaşamıştı.
Daha önce Kraliçe III. Ranavalona'ya ait bir taç da 5 Kasım'da Fransa tarafından iade edilmişti.
Kraliçe III. Ranavalona, Fransız sömürgesine girmeden önce Merina Hanedanlığında hüküm sürmüş son kraliçe olarak biliniyor.
Madagaskar, 1897-1958 arasında Fransız sömürgesi altındaydı.
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