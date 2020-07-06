Price&Me alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:03

Eski Google çalışanı olan Metin Serhat Atayeter’in kurduğu Price&Me, dünyadaki alışveriş alışkanlıklarını değiştirme ve kullanıcılarına avantajlar sunma yolunda hızla ilerliyor. “Kişisel Alışveriş Asistanı” sloganıyla hayata geçirilen proje kullanıcılarını doğru ürünü bulma probleminden kurtarıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların da desteğiyle Türkiye’den çıkan öncü bir yapay zeka projesi olma hedefini koruyor.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; internet kullanıcıları ihtiyacı olan ürünü, uygun fiyata bulmak ve satın almak için yaklaşık 5 saatlerini harcıyorlar. Kullanıcılar, ihtiyacını karşılayacak en uygun ürünü belirleyebilmek için yüzlerce ürünü ve e-ticaret sitesini ziyaret etmeleri ve karşılaştırmaları gerekiyor.

Price&Me ise yapay zekayı kullanarak ve ürün seçim danışmanlarının desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ve bütçelerine en uygun, en ideal ürünü dakikalar içerisinde buluyor.

PRİCE&ME KÜRESEL SALGIN SÜRECİNDE YÜZDE 250 BÜYÜDÜ

Kurulduğu Haziran 2019’dan bu yana 100 binden fazla kullanıcıya en uygun fiyatı sunan sistem, küresel salgın sürecinde kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun ürünü, patent başvurulu yöntemiyle bulmalarına yardımcı olarak pandemi sürecinde yüzde 250 büyüdü. Priceandme’yi deneyimleyen kullanıcıların yüzde 93’ü bir sonraki alışverişlerinde Price&Me’yi kullanacaklarını söylüyor.

QNB Finansbank’ın QNBeyond Programı ve Visa İnovasyon Programına seçilen girişim, insanların evlerinden çıkamadığı salgın döneminde onlara en uygun hizmeti vererek yüzde 250 büyüme gösterdi.

Alışveriş için harcayacağınız vakti sevdikleriniz ile geçirmenize imkan tanıyan Price&Me bilgilerinizi gelişmiş güvenlik sistemleri ile koruyor. Uygulamayı deneyimlemek ve vaktinizi harcamadan optimum ürünü bulmak için priceandme.com’u ziyaret edebilirsiniz.