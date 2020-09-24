Prison Break 6. sezon geliyor
Prison Break dizisinin yıldızı Dominic Purcell, Instagram hesabından Prison Break 6. sezon çıkacak söylentilerini doğruladı.
Prison Break yayınlandığı 5 sezon boyunca geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 5 sezon ile final yaptığı söylenen dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz yıl Fox Entertainment'in CEO'su Charlie Collier, şirketin altıncı sezon ihtimalini tamamen dışlamasa da yeni sezon planı olmadığını şu sözlerle belirtmişti:
"'Prison Break'i veya diğer serileri yeniden canlandırma planımız yok, ancak içerik oluşturucular bizi ikna etmek için doğru zaman olduğunu düşündüklerinde ve çekici bir hikaye ile geldiklerinde dinlemeye hazırız.''
PRİSON BREAK YILDIZI DUYURDU
Ancak dizinin ana karakterlerinden biri olan Lincoln Burrows'e hayat veren Dominic Purcell, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeniden Prison Break hayranlarını sevindirdi.
Ünlü oyuncu, kendi fotoğrafını paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Söylenti 1. Yaşlandım. Evet. 50 yaşındayım..... Söylenti 2. Kelim. Hayır, saçım var ama insanlar tıraş etmemi istiyor. Söylenti 3. pb6 sezonu olacak. Evet..... 4. dedikodulardan hoşlanıyor muyum? Hayır. Kitlesel olarak değil. Kesinlikle hayır."
PRİSON BREAK 6. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Peki Prison Break 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Dizinin 6. sezonu ile ilgili Dominic Purcell'in verdiği bilgi dışında herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
En Çok Okunan Haberler
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Metiner'i donduran yanıt
- Yüzde 50.1 hayal
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Tartışmalı ihale ekimde
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
- Gülay Uygun'un şüpheli ölümünde yeni gelişme
Video Haberler
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
- Yer: Adana... Adres sormak istedikleri yurttaşı vurdular
En Çok Okunan Haberler
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Metiner'i donduran yanıt
- Yüzde 50.1 hayal
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Tartışmalı ihale ekimde
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
- Gülay Uygun'un şüpheli ölümünde yeni gelişme