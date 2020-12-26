Probiyotikler için başlangıç kılavuzu

26 Aralık 2020 Cumartesi, 16:01

Vücudunuzdaki bakterilerin sayısının 10'a 1 oranında vücudunuzdaki hücrelerden fazla olduğu söylenir. Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan bir araştırma, oranın 1'e 1'e yakın olduğunu söylüyor .

Bu tahminlere göre içinizde yaşayan 39-300 trilyon bakteri var. Hangi tahmin en doğru ise, kesinlikle ikisi de büyük bir sayıdır.

Bu bakterilerin çoğu bağırsağınızda bulunur, bazıları faydalıdır ve küçük bir kısmı hastalığa neden olabilir.

Doğru bağırsak bakterisine sahip olmak çok sayıda sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir.

Dost bakteri türü olan probiyotikler, yenildiğinde sağlık yararları sağlar.

Probiyotikleri takviyelerden ve ayrıca bakteri fermantasyonu ile hazırlanan gıdalardan alabilirsiniz.

Probiyotik yiyecekler arasında yoğurt, kefir, lahana turşusu, tempeh ve kimçi bulunur.

Bağırsağınız, 300-500 bakteri türünden oluşan karmaşık bir eko-sisteme ev sahipliği yapmaktadır. Bağırsak florasının çoğu, sindirim sisteminizin son kısmı olan kolonunuzda veya kalın bağırsakta bulunur.

Şaşırtıcı bir şekilde, bağırsak floranızın metabolik aktiviteleri bir organınkilere benzer. Bu nedenle bazı bilim adamları bağırsak florasını “unutulmuş organ” olarak adlandırmaktadır.

Bağırsak floranız birçok önemli sağlık işlevini yerine getirir. K vitamini ve bazı B vitaminleri dahil olmak üzere vitaminler üretir.

Ayrıca lifleri, bağırsak duvarınızı besleyen ve birçok metabolik işlevi yerine getiren bütirat, propiyonat ve asetat gibi kısa zincirli yağlara dönüştürür.

Bu yağlar ayrıca bağışıklık sisteminizi uyarır ve bağırsak duvarınızı güçlendirir. Bu, istenmeyen maddelerin vücudunuza girmesini ve bağışıklık tepkisine neden olmasını önlemeye yardımcı olabilir .

Bağırsak floranız diyetinize oldukça duyarlıdır ve araştırmalar, dengesiz bağırsak florasının birçok hastalıkla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Bu hastalıkların obezite, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, kalp hastalığı, kolorektal kanser, Alzheimer hastalığı ve depresyonu içerdiği düşünülmektedir.

Probiyotikler ve prebiyotik lifler, bu dengeyi düzeltmeye yardımcı olarak "unutulmuş organınızın" en iyi şekilde çalışmasını sağlar .

Probiyotikler, sindirim sağlığı üzerindeki etkileri açısından geniş çapta araştırılmaktadır. Kanıtlar, probiyotik takviyelerin antibiyotikle ilişkili ishali iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. İnsanlar, özellikle uzun süre antibiyotik kullandıklarında, enfeksiyon ortadan kalktıktan çok sonra bile, genellikle ishal yaşarlar. Bunun nedeni, antibiyotiklerin bağırsağınızdaki doğal bakterilerin çoğunu öldürmesidir, bu da bağırsak dengesini değiştirir ve zararlı bakterilerin gelişmesine izin verir.

Probiyotikler ayrıca yaygın bir sindirim bozukluğu olan irritabl bağırsak sendromu (IBS) ile mücadelede yardımcı olabilir, gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal ve diğer semptomları azaltır. Araştırmacılar, IBS probiyotik tedavisinin erken sonuçlarını ümit verici buluyor, ancak sağlık hizmeti sağlayıcılarının IBS için tutarlı bir şekilde probiyotik tedavileri güvenle reçete edebilmeleri için ek büyük denemelerin gerekli olduğunu söylüyorlar.

Bazı çalışmalar ayrıca, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarına karşı probiyotik desteğinin faydalarına dikkat çekmektedir. Yine araştırmacılar, tedavinin etkili olduğu onaylanmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor

Probiyotikler ayrıca ülser ve mide kanserinin ana nedenlerinden biri olan Helicobacter pylori enfeksiyonlarıyla savaşmaya da yardımcı olabilir. Şu anda yenemeyeceğiniz sindirim problemleriniz varsa, probiyotik takviyesi dikkate almanız gereken bir şey olabilir. Ancak, önce sağlık uzmanınıza danışın.

KİLO KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Daha fazla araştırma gerekli olsa da, bazı kanıtlar bazı probiyotik türlerinin kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Araştırmalar, hem bebeklerde hem de yetişkinlerde bağırsak mikropları ile obezite arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bağırsaktaki mikrobiyal değişikliklerin bir yetişkin olarak obezitenin gelişmesinde bir faktör olduğunu göstermektedir.

Yine de, araştırmacılar bu sonuca varmak için acele etmekte ve hala pek çok bilinmeyenler olduğuna dikkat çekiyorlar.

Bir çalışmada, aşırı göbek yağı ile karakterize merkezi obezite hastası 210 kişi, günlük probiyotik Lactobacillus gasseri aldı. Katılımcılar, 12 hafta boyunca karın yağlarının ortalama yaklaşık yüzda 8.5'ini kaybetti. Katılımcılar probiyotik almayı bıraktıklarında 4 hafta içinde göbek yağını geri kazandılar.

Kanıtlar ayrıca Lactobacillus rhamnosus ve Bifidobacterium lactis'in kilo vermeye yardımcı olabileceğini ve obeziteyi önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen...

PSİKOBİYOTİĞİN YÜKSELİŞİ

Bazı araştırmalar, bağırsaktaki bazı mikropların beyninizi etkileyebileceğini göstermektedir. Bu bakteriler, "psikobiyotik" adı verilen yeni bir alanın parçasıdır.

Araştırmalar, psikobiyotiğin otizm, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi bilişsel ve nörolojik bozuklukların tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Bunların hangi mikroplar olduğu ve beyinle nasıl etkileşime girdikleri birçok güncel araştırmanın konusudur.

Bazı araştırmacılar, bazı insanlar için, mevcut COVID-19 pandemisine eşlik eden zihinsel stres, yalnızlık ve kederle başa çıkmak için psikotropik ilaçların belirli probiyotik türleriyle takviye edilmesinin tercih edilebileceğini öne sürüyor.

DİĞER SAĞLIK YARARLARI

Probiyotiklerin başka birçok faydası vardır. Aşağıdaki koşullarda yardımcı olabilirler:

Enflamasyon: Probiyotikler, birçok hastalığın önde gelen nedenlerinden biri olan sistemik inflamasyonu azaltır.

Depresyon ve anksiyete: Lactobacillus helveticus ve Bifidobacterium longum probiyotik suşlarının, klinik depresyonlu kişilerde anksiyete ve depresyon semptomlarını azalttığı gösterilmiştir

Kan kolesterolü: Araştırma tartışmalı kalmasına rağmen, birkaç probiyotik toplam ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir.

Kan basıncı: Probiyotikler ayrıca kan basıncında mütevazı düşüşlere neden olabilir .

Bağışıklık fonksiyonu: Birkaç probiyotik suş, bağışıklık fonksiyonunu artırabilir ve muhtemelen soğuk algınlığına neden olanlar da dahil olmak üzere enfeksiyon riskinin azalmasına neden olabilir.

Cilt sağlığı: Probiyotiklerin akne, rozasea ve egzama ile diğer cilt rahatsızlıkları için faydalı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

Yaşlanma karşıtı: Araştırma son derece sınırlı olsa da, probiyotiklerin hücrelerin kendilerini çoğaltma yeteneğini artırarak yaşam süresini uzatma potansiyeline sahip olduğuna dair kanıtlar vardır.

COVID-19 VE PROBİYOTİKLER

Bazı güncel araştırmalar, bağırsak mikrobiyomunu probiyotik takviye ve diyet yoluyla iyileştirmenin COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olabileceğini önermektedir. Araştırma başlangıç niteliğindedir ve çok daha fazla veriye ve klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bağırsak florasının bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve iltihaplanma ile mücadele ettiği gösterildiğinden, araştırmacılar probiyotik takviyelerin “sitokin fırtınasını” engelleyerek veya sınırlayarak koronavirüsten iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor .

Bazı araştırmacılar, probiyotiklerin, SARS-CoV-2 patojeninin mide-bağırsak hücrelerini istila etmek için vücuda girdiği anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) reseptörünü bloke ederek koronavirüsü önlemeye yardımcı olabileceğini teorize ediyor.

Bağırsak florasındaki dengesizliklerin akciğer hastalıkları ve solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili olduğu bilinmektedir. Araştırmacılar, bu dengesizliklerin düzeltilmesinin, SARS-CoV-2 gibi patojenlere karşı korunmaya yardımcı olabilecek optimum akciğer sağlığını geliştirebileceğini öne sürüyorlar .

Tüm bu hipotezler teorik aşamadadır. Araştırmacılar, bunları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

PROBİYOTİKLERİN YAN ETKİLERİ

Probiyotik takviye almanın ilk birkaç gününde, gaz ve hafif karın rahatsızlığı gibi sindirimle ilgili yan etkiler yaşayabilirsiniz

Ancak, alıştıktan sonra sindiriminiz iyileşmeye başlamalıdır.

HIV, AIDS ve diğer bazı rahatsızlıklar dahil olmak üzere bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde probiyotikler tehlikeli enfeksiyonlara yol açabilir.

Tıbbi bir durumunuz varsa, probiyotik takviyesi almadan önce sağlık uzmanınıza danışın.

Sağlıklı bir bağırsağı korumak, probiyotik bir takviye almaktan daha fazlasıdır. Birçok yaşam tarzı faktörü bağırsak bakterilerinizi etkilediğinden, günlük diyet ve egzersiz de aynı derecede önemlidir.

Bununla birlikte, probiyotik takviyeleri, çok az yan etki ile çok çeşitli faydalar sağlayabilir. Bu nedenle, bağırsak sağlığınızı iyileştirmekle ilgileniyorsanız, denemeye değer olabilirler.