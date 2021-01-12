Prof. Başer: İlaca dirençli hasta sayısı artıyor, 1 ay içinde vakalar 7.5 kata çıkabilir

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

Kartopu etkisi kavramına da dikkat çeken Başer “Korkumuz 1 ay içinde hasta sayısının 7.5 katına ulaşabileceği yani kartopu etkisi” diye konuştu.

Mutasyonlu virüsün görüldüğü ülkeler arasında hastalığın bulaşıcılığının yüzde 60’lara dek çıktığını anımsatan Başer, “Bu nedenle biliyorsunuz çok katı kapanmalar yapılıyor ve hızlı aşılanmaya gidiliyor. Almanya örneğinde olduğu gibi. Çünkü mutasyona uğramış virüsle ilgili bir kartopu etkisinden bahsediliyor. Eğer önlem alınmaz ve salgın üreme hızı 0.7’lerin altına indirilmezse çok hızla bir vaka artışına gebe kalınabilir. Onun için mutasyon çok dikkatle izlenmeli” dedi.

SIKI KAPANMA

Toplumda çok sıkı kapanma yöntemleri ile kontrollü nüfus etkileşiminin azaltılmasına gidilmesi ve hızlı aşılama yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Başer, şöyle devam etti: “Aksi takdirde işin daha kontrolden çıkması kaçınılmazdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi salgın yayılım hızı 0.7’nin üzerinde ise çok hızlı kapanın ve çok hızlı aşılamaya gidin. İsrail bunu çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Kapanma yapıldı ve toplumun yüzde 80’i bir-bir buçuk ay gibi bir sürede aşılayarak marta kadar biz ölümlerin önüne geçeceğiz gibi bir matematik modelleme iddiaları var. Dünyada en hızlı aşılayan bir ülke ve çok iyi takip etmek gerekiyor; en iyi takip edilebilecek İsrail’dir. Kötü örneği aday olarak İngiltere’dir bu ikisini de çok iyi takip etmek gerekir.”

AŞILAMADA GEÇ KALINDI

Prof. Başer, “Google hareketlilik raporu yılbaşı öncesi ve sırasında bir hareketlilik olduğunu göstermiş. 4 Ocak sonrası vakaların artışında bunun etkisi olabilir. Bunu da izlemek gerekiyor” dedi. Prof. Başer, “Aşılamada çok geç kaldık” dedi.