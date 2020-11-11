Prof. Bulut: Geç kalınmasın
Aşı çalışmaları sürerken Pfizer ile BioNTech şirketlerinin beraber hazırladıkları aşının faz 3 çalışmaları biterken TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, "Türkiye'nin aşının alımı için şimdiden sıraya girmesi gerektiğini" belirtti.
ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketinin beraber hazırladığı ve Türkiye’de faz 3 çalışmaları süren koronavirüs aşısının yüzde 90 başarıya ulaştığı açıklandı.
Söz konusun aşıyla ilgili ülkeler sipariş sırasına girerken, ABD 100 milyon doz, Avrupa Birliği ise, 300 milyon doz satın alacağını duyurdu.
TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Eğer raporlar sunulur ve onaylanırsa, aşının alımı için protokol yapılmasında hiçbir sıkıntı yok” dedi.
Aşı için ön alım yapılabileceğini belirten Bulut, “Diğer ülkeler bunu yaptı. Türkiye’nin de bu aşamada sıraya girmesinde yarar var. Aksi takdirde zengin ülkeler alır diğerleri alamaz” dedi.
Aşının kişilere 2 doz verildiğine dikkat çeken Bulut, “Eğer 40 milyon kişiyi riskli kabul edersek 80 milyon aşıya ihtiyaç olacak. Toplumsal bağışıklık elde edilebilmesi için şimdiden anlaşma olması lazım. 1 milyon 800 bin doz yeterli olmaz. Bu aşıda da miktarın risk gruplarına göre belirlenerek alınması lazım. Bir ön protokolle şimdiden en az 40-50 milyon doz için sıraya girilmesi gerekiyor. Ön anlaşmalarda bir para ödenmesi gerekmiyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Leman'dan çok konuşulacak Berat Albayrak kapağı
- 'Hastanelerde yer yok' dedi, görevinden alındı!
- Mehmet Ceyhan: Üç belirtiyi görürseniz doktora başvurun
- Mısra Öz'den çok sert 'Lütfi Elvan' tepkisi!
- 'Erdoğan onu partinin başına getirecektir'
- Hareketi tepki çekmişti: Görüntüsünü izlemiş
- Gökhan Özoğuz'dan Koca'nın '10 Kasım’ paylaşımına tepki
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- Yılmaz'ın seçilmeden tebrik edilmesine CHP'den tepki
Video Haberler
- İstanbul'da trafikte skandal görüntüler! İşte o anlar
- Yer: Taksim... Gazetecilere küfür ederek saldırdılar!
- Yunan televizyonunda 09.05 sirenleri heyecan yarattı
- Lütfi Elvan yemini yanlış okudu!
- TFF'den 10 Kasım'a özel forma
- Galata Köprüsü'nde Formula 1 şovu
- Müge Anlı’da skandal olay
- Saat 09.05’i gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu
- Törene Vali geç kaldı, AKP’li Başkan son anda yetişti!
- Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
En Çok Okunan Haberler
- Leman'dan çok konuşulacak Berat Albayrak kapağı
- 'Hastanelerde yer yok' dedi, görevinden alındı!
- Mehmet Ceyhan: Üç belirtiyi görürseniz doktora başvurun
- Mısra Öz'den çok sert 'Lütfi Elvan' tepkisi!
- 'Erdoğan onu partinin başına getirecektir'
- Hareketi tepki çekmişti: Görüntüsünü izlemiş
- Gökhan Özoğuz'dan Koca'nın '10 Kasım’ paylaşımına tepki
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- Yılmaz'ın seçilmeden tebrik edilmesine CHP'den tepki