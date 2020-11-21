Prof. Cankurtaran: 'Pandemide ilaçsız ve aşısız bir yıl geçirebiliriz'

21 Kasım 2020 Cumartesi, 15:58

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği’nin düzenlediği "Pandeminin E Hali, Eczacılıkta Güncel Gelişmeler" online sempozyumda konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, yasakların aralık ayında da daha da artırılacağını, şehirlerarası ulaşım yasaklarının getirilebileceğini bildirdi.

“AŞIDA ÖNCELİK SAĞLIKÇILAR VE YAŞLILAR OLABİLİR”

İlk defa bir pandemide kışa girdiklerini söyleyen Cankurtaran, Türkiye’de büyük tedavi ilaçlarının olmadığını hatırlattı. Aşı uygulamalarına ocak ayı gibi başlanacağını söyleyen Cankurtaran, “Bu aşının ülkemize getirilip tüm vatandaşlara yapılması çok zaman alacak. İlk gelecek dozlar birkaç milyon olacak. Şimdilik yaşlılara ve sağlıkçılara yapılması öngörülüyor” dedi.

"PANDEMİDE AŞISIZ VE İLÇASIZ BİR KIŞ GEÇİREBİLİRİZ"

Cankurtaran, “Bir de grip aşısı sorunu olduğunu biliyorsunuz. Ülkemizde ve diğer ülkelerde birden herkes grip aşısını talep edince pandemideki durumumuz ilaçsız ve aşısız bir kış gibi görünüyor. O nedenle tüm dünya D vitamini C vitamini çinko gibi destek ürünleri kullanmaya başladı. Bu destek ürünlerinin hiçbirinin COVID-19 ile ilgili bir çalışması yok. Yalnız şöyle bir durum oldu koronavirüse yakalanan hastalarda D vitamini, çinkosu, magnezyumu düşük bulduğumuz çok hasta oldu. Bu kişilerin enfeksiyonlarının daha ağır seyrettiği görüldü. Önerimiz insanların D vitaminini düşük dozda kullanması” görüşünü dile getirdi.

“SALGIN PSİKOLOJİ VE EKONOMİYLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ”

Koronavirüs tedbirleriyle, çalışma saatlerine yasak getirilmiş gibi durduğunu ancak akşam 8’e kadar birçok yerin açık olduğunu belirten Cankurtaran, “Tekrardan berberlerin ve kuaförlerin kapanması aralık ve ocak ayı gibi gündeme gelebilir. Çok büyük ekonomik boyutu var bunun. Restoran yasağıyla beraber birçok garson işsiz kaldı. Aynı zamanda bu işin sosyal devlet ve yardımlaşma tarafı var. Salgın sadece sağlık değil, psikoloji ve ekonomiyle birlikte değerlendiriliyor. Biz daha fazla önlem bekliyoruz” diye konuştu.

“TOPLU TAŞIMA KULLANIMLARI YÜKSEK, KORUNMAK ZOR”

Toplu taşıma araçlarının bu dönemde sıkıntılı alanlar olduğunu vurgulayan Cankurtaran, “Toplam vaka sayısı konuşuluyor birkaç gündür 50 bin mi 60 bin mi? Vaka sayısı arttıkça asemptomatik bulaş çok artıyor. Burada sıkıntıda olan yer benim gördüğüm toplu taşıma. Ekonomik mecburiyetlerden dolayı toplu taşıma kullanımı çok yüksek ve orada kışın gelmesiyle beraber kendini korumak zor hakikaten zor. Özellikle özel sektörün esnek mesaiye geçmesi gerekli” dedi.