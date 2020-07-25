Prof. Ceyhan anlattı: İşte bayramda yapılmaması gerekenler

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 08:57

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bayramda virüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.

Ceyhan, "Yakınlarınızı ziyaret etmek yerine telefonla arayın. Eğer ziyarete gidecekseniz açık alanları tercih edin, sarılmayın, el öpmeyin ve görüşmeleri kısa tutun" uyarılarında bulundu.



Sözcü'nün haberine göre, işte Prof. Dr. Ceyhan'ın bu konudaki uyarıları ve önerileri…

Kurban yerinde kalabalıklaşmayı önlemek için devletin herhangi bir birimi tarafından önlem alınması gerekir. Herkesin namazdan sonra aynı saatte kurban kesmesinin önüne geçmek şart. O zaman çok kalabalık olur çünkü… Şu saatte şu kadar kişi bulunabilir şartı konulması lazım. Yani eski kurban bayramlarında yaptıklarımızı yapamayacağımızı kabul etmeleri lazım insanların… Bayramlaşmalara giderken de toplu taşıma araçlarında kalabalığı önleyecek tedbirlerin alınması, mümkün olduğu kadar fazla yolcu alınmaması lazım. Bence pandemide en doğru bayramlaşma şekli evden çıkmadan, telefonla bayramlaşmaktır.

ZİYARET SÜRESİ NE KADAR UZARSA RİSK O KADAR ARTAR

Bayramda en doğrusu mümkün olduğu kadar az kişiye gitmek ve özellikle risk grubunda olanlara virüsü bulaştırmamak için gitmemek en doğrusu… Bunlar kimdir? 65 yaş üzeri, kronik hastalığı olanlardır. Eğer bu kişilere gidilecekse mümkün olduğu kadar uzak mesafeden ve fazla uzatmadan bayramlaşmak gerekir. Ziyaretlerde süre ne kadar uzarsa bulaş ihtimali o kadar yüksek olur. Bu nedenle mümkün olduğu kadar kısa süreli bir görüşme yapılmalı. Hatta bu ziyaretlerin evin önünde, bahçede olması riski 19 kat daha azaltacaktır. Bunun dışında herkesin elinin değdiği yerlerin mutlaka dezenfektanla temizlenmesi lazım. Bir diğer önemli nokta yüksek sesle konuşulmamalı. Yüksek sesle konuşmak ciddi şekilde virüsün bulaş riskini artırıyor. Özellikle öksürüğü, hapşırığı, ateşi olan insanların da kesinlikle başkalarıyla görüşmemeleri lazım.

HAYVANDAN BULAŞIR MI?

Kurban Bayramı'nda 3 riskli durum var. Bir tanesi kurban kesimi sırasında insanların aynı anda çok kalabalıklaşıp, solunum yoluyla bulaş için risk oluşturması… Kurbanın kesiminden kullanılan aletlerden riskli bir durum olmaz. Yoksa hayvandan zaten bulaşmadığı için risk yok. Bayramda ikinci risk toplu taşıma araçları… Örneğin bayram namazının arkasından insanlar aynı saatlerde yola çıkar ve toplu taşıma araçlarında kalabalıklar oluşturursa burada risk olabilir. Üçüncüsü ise evlerde, kapalı ortamda özellikle de risk grubuna giren yaşı 65'in üzerinde olan ya da kronik hastalığı bulunan kişilere yapılan ziyaretlerdir.

BAYRAM NAMAZINI DIŞARIDA KILIN

Bayram namazları, cuma namazlarından daha kalabalık olur. O yüzden mümkün olduğu kadar dışarıda, caminin içinde değil dışarda namaz kılmaya gayret etmek lazım. Yine maske ve mesafe kuralına uyulmalı. İnsanlar dualarını içinden okumalı. Yüksek sesle konuşmak, bağırmak, şarkı söylemek riski artırıyor. Daha çok virüs çıkıyor ortaya…

SARILMAYIN, EL ÖPMEYİN

Bunların hepsinde temel 2 faktör var. Birincisi mesafeye uymamak, ikincisi maske takmamak ya da düzgün takmamak. Eğer bunlar olur, bir de temasla bayramlaşmaya kalkılırsa, sarılarak, öpüşerek ya da el öperek… Bu durumda bulaş ihtimali çok yüksektir. Özellikle risk grubunda olan kişiler, eğer evlerine misafir gelirse onlara 2 metreden daha yakına kabul etmeden, onların maskelerini çıkarmalarına izin vermeden, temas etmeden bayramlaşacaklar. Eğer mümkünse açık havada, kapının önünde bir yer olabilir, varsa bahçe olabilir. Buralarda bayramlaşmaları yapmakta yarar var. Tabii buralarda da maske takıp, mesafeyi koruyacaklar. Maskesiz ise 2 metre, maske varsa 1.5 metre mesafe olacak, maskeler takılmış olacak. Bunun dışında ikramların yaklaşarak verilmesi önlenmeli. Örneğin kolonya, şeker ikram edilecekse onlar masaya bir yere konulmalı, insanlar oradan kendileri almalı.