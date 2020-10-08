Prof. Ceyhan koronavirüste toplumsal bağışıklık için gereken süreyi açıkladı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın 1-2 yıl içerisinde kazanılabileceğini böylece de virüsün söneceğini söyledi.
Koronavirüs salgınıyla birlikte yaptığı açıklamalarla ekranların en çok tanınan isimlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın 1-2 yıl içerisinde kazanılabileceğini böylece de virüsün söneceğini söyledi.
Dünyada 750 milyon insanın enfekte olduğu iddialarını değerlendiren Ceyhan, "Tam rakamları bilmediğim için bir süre veremiyorum; ama 1-2 yıl içinde gerçekleşebilir gibi görünüyor" dedi.
Prof. Dr. Ceyhan, "DSÖ'nün yüzde 10 tahmini, şu an tespit edilen vakaların 20 kat daha fazla olduğu anlamına geliyor. Bu salgınların özelliğidir, bu hastalık çok yüksek oranda belirtisiz seyrettiği için. Koronavirüs salgını özellikle gençlerde ve çocuklarda yüzde 90-95 belirtisiz seyrediyor. Bakanlığın açıkladığı rakamlar ile daha önce yaptığımız hesaplarla, 'yaklaşık 11 yılda toplumsal bağışıklık gelişir' diyorduk. Eğer rakamlar, oranlar bu şekildeyse o zaman bu çok daha kısa sürede gelişebilir. Yani toplumsal bağışıklık bizim zannettiğimizden daha yakın olabilir. Tam rakamları bilmediğim için bir süre veremiyorum; ama 1-2 yıl içinde gerçekleşebilir gibi görünüyor. Toplumsal bağışıklığın gelişmesi demek, artık virüsün eskisi kadar bulaşamayacağı ve salgının giderek söneceği anlamına gelir" diye konuştu.
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