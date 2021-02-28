Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı, cesaretiniz yoksa susun!
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisinin Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olmadığını vurgulayarak, “Trollerin kuyruğuna basıldı. Boşuna uğraşıyorsunuz. Okulların veya iş yerlerinin açılıp kapanmasına itirazınız varsa, buna karar veren insanların sayfasına yazın. Oralara yazmaya cesaretiniz yoksa, susun” dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kendisinin Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olmadığını bir kez daha vurguladı.
Prof. Ceyhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Trollerin kuyruğuna basıldı. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ben ne devlette görevliyim, ne de Koronavirüs Bilim Kurulu üyesiyim. Bir üniversite öğretim üyesiyim. Okulların veya iş yerlerinin açılıp kapanmasına itirazınız varsa, buna karar veren insanların sayfasına yazın. Oralara yazmaya cesaretiniz yoksa, susun. Çünkü buraya yazdığınız olumsuz mesajlar ben görmeden sekreterim tarafından siliniyor."
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