Prof. Dr. Akdeniz uyardı: İnternet sitelerine sahte haber kaldırma tebligatı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 18:14

Sahtecilik olayını Twitter hesabından duyuran İfade Özgürlüğü Derneği'nden hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, bugüne kadar birbirine benzer ve aynı kişiler tarafından gönderilen 2 farklı kararla karşılaştıklarını ve bu kararların Temmuz ayında Gazete Duvar'a ve Eylül ayı içindeyse Diken'e gönderildiğini belirtti.





2. Bugüne kadar birbirine benzer ve aynı kişiler tarafından gönderilen 2 farklı kararla karşılaştık. Bu kararlar Temmuz ayında @gazeteduvar'a ve Eylül ayı içinde ise @DikenComTr'e gönderildi. pic.twitter.com/iW46kisrF5 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) September 10, 2021

Akdeniz, Twitter hesabında bir dizi paylaşım yaptı ve çeşitli belgelere yer verdi. "Bugüne kadar kamuoyu ile ilgili hep gerçek erişimin engellenmesi kararları paylaştığını" bildiren Akdeniz bu kez 2 farklı sahte kararı takipçileriyle paylaştı. "Bu sahte kararlar haber sitelerine gönderiliyor ve bazı haberlerin kaldırılmasına çalışılıyor" ifadelerini kullanan Akdeniz, "Bugüne kadar birbirine benzer ve aynı kişiler tarafından gönderilen 2 farklı kararla karşılaştık. Bu kararlar Temmuz ayında Gazete Duvar'a ve eylül ayı içinde ise Diken'e gönderildi" dedi.

Duvar'ın 4 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan "Dayıdan yeğene dava: Süper asker ilacı ile dolandırıldık" başlıklı haberi ile ilgili sahte kararın aynı gün içinde gönderildiğini kaydeden Akdeniz, Diken'in 9 Ağustos 2019 tarihli "Keskin Holding’in 30 villası icra yoluyla satılacak" başlıklı haberi ile ilgili sahte kararın 3 Eylül 2021 tarihinde gönderildiğini kaydetti.

'BU İSİMLE BİR HAKİM YOK'

Her 2 sahte kararın da Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinden gelmiş gibi gözüktüğünü ve her 2 kararda da hakim isminin "Esma Canıbeyaz Şengül" olarak gözüktüğünü aktaran Akdeniz, "Bakırköy adliyesinde ise bu isimde bir hakim yok. Karar sayıları da dikkat ederseniz aynı" ifadelerine yer verdi.

Hakim Esma Canıbeyaz Şengül’ün ve adı geçen katibin halen Gaziosmanpasa Sulh Ceza Hakimliğinde görevli olduğunu ifade eden Akdeniz, "Diken'e gönderilen sahte kararın sahte tebligat zarfı da var. Bu sahte zarfın üstündeki PTT takip numarası sorgulandığı zaman gönderenin Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliği olduğu anlaşılıyor. Fakat sahte zarf üstünde Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği yazıyor" dedi.

6. Sayın Hakim Esma Canıbeyaz Şengül halen Gaziosmanpasa Sulh Ceza Hakimliğinde görevli bir hakim. ?? Bu sahte kararlarda ismi geçen katip de Gaziosmanpasa Sulh Ceza Hakimliğinde görevli. pic.twitter.com/guqOtlQgLb — Yaman Akdeniz (@cyberrights) September 10, 2021

Gazete Duvar adına İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosuna suç duyurusunda bulunulduğunu Diken adına da suç duyurusunda bulunulacağını belirten Akdeniz İstanbul Barosu’nun bı konuyu soruşturmasını ve takip etmesini istedi.

Akdeniz, asıl ilginç noktanın ise "Duvar'ın şikayetine istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı’nın takipsizlik kararı verdiği" olduğunu kaydetti.

"Neymiş efendim, bahse konu kararın aslı yokmuş! ‘Aslı olmadığı için resmi belgede sahtecilik’ olmazmış diyerek soruşturmaya gerek görmemiş" ifadelerini kullanan Akdeniz, "Ortada çok ciddi bir sahtekarlık söz konusu ve sahte kararlar haber sitelerine gönderilerek bazı haberlerin kaldırılması sağlanmaya çalışılıyor. Bu ve benzeri sahte kararlar kimlere gönderildi ve kaç haber kaldırıldı şu anda bilmiyoruz. Haber sitelerinin ve kamuoyunun bu sahtekarlıktan hem haberdar olması, hem konunun bilinmesi, hem de ilgili merciiler tarafından konunun soruşturulması dileği ile bu paylaşımları yapıyorum" dedi.