Prof. Dr. Alpay Azap: Koronavirüs salgınında ikinci bir artış bekliyoruz

24 Mayıs 2020 Pazar, 23:16

Haber Global yayınına katılan Azap, havaların soğumasıyla birlikte virüsün kolay yayılabileceği ortamın oluştuğunu ifade etti. Azap, ''Havaların soğumasıyla tam da onların seveceği, daha kolay bulaşabileceği bir ortam oluşmuş oluyor… Bu nedenle bu virüste de biz sonbahar, kış aylarında bir ikinci artış bekliyoruz'' dedi.

'İKİNCİ DALGA RİSKİ VAR'

Azap, ''Havaların soğumasıyla birlikte yılın son aylarına doğru bir ikinci dalga riski var. Havaların soğumasıyla birlikte grip, nezle yapan virüsler gibi kapalı, iyi havalandırılamayan ortamları severler. Soğuk havayı severler ve ultraviole ışınlarından da hiç hoşlanmazlar'' açıklamasında bulundu.