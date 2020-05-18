Prof. Dr. Gazi Çağlar hakkında mahkemeden tartışmalı işlem
Yozgat’ta Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya’da yaşayan barış bildirisi imzacısı akademisyen Prof. Dr. Gazi Çağlar hakkında, “15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili AKP’yi eleştirdiği tweet’leri nedeniyle”, 2017’de “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan dava açtı.
İddianamede, Çağlar’ın, “hangi terör örgütünün propagandasını
yaptığına” yer verilmedi. İddianameyi kabul eden Yozgat 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlayan yargılama sürecinde mahkemeye başvuran Çağlar’ın avukatı
Sercan Aran, “iddianamede hangi terör örgütünün propagandasının, hangi
paylaşımda ve ne şekilde yapıldığına ilişkin hiçbir açıklama olmadığını”
belirterek, “iddianamenin savunma yapmaya elverişli olmadığını” söyledi.
Yargılamayı devam ettiren mahkeme, 8. celsede sürpriz bir
karar alarak, “Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılarak, sanığın
hangi paylaşımlarının propaganda suçunu oluşturduğuna ilişkin ek iddianame
düzenlenmesini istenilmesine” karar verdi.
Aran, “CMK’de ek iddianame düzenlenmesi gibi bir müessesenin
olmadığını” ifade ederek, “Yani mahkeme, derhal beraat kararı verilmesini
gerektirir bir halin var olduğunu kabul etse de bu kararı vermek yerine, hukuka
aykırı olarak ek iddianame talep ederek, cezalandırmak amaçlı olarak, yeni
isnatların ileri sürülmesini talep etmektedir.
Bu husus adil yargılanma ilkesi başta olmak üzere ceza muhakemesi
hukukunun ilkelerine bütün olarak aykırılık teşkil etmektedir” dedi. Ancak
mahkeme, bu itirazı reddetti.
İKİNCİ İDDİANAME
Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin talebi doğrultusunda Çağlar hakkında aynı tweet’lerden dolayı ikinci bir iddianame hazırladı. Aran, “hukuka aykırı olarak ek iddianame düzenlendiği gerekçesiyle” mahkeme heyetini ve savcıyı HSK’ye şikâyet etti. Bu arada duruşma tarihi 2 Eylül olarak belirlendi.
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