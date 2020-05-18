Prof. Dr. Gazi Çağlar hakkında mahkemeden tartışmalı işlem

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

İddianamede, Çağlar’ın, “hangi terör örgütünün propagandasını yaptığına” yer verilmedi. İddianameyi kabul eden Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılama sürecinde mahkemeye başvuran Çağlar’ın avukatı Sercan Aran, “iddianamede hangi terör örgütünün propagandasının, hangi paylaşımda ve ne şekilde yapıldığına ilişkin hiçbir açıklama olmadığını” belirterek, “iddianamenin savunma yapmaya elverişli olmadığını” söyledi.

Yargılamayı devam ettiren mahkeme, 8. celsede sürpriz bir karar alarak, “Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılarak, sanığın hangi paylaşımlarının propaganda suçunu oluşturduğuna ilişkin ek iddianame düzenlenmesini istenilmesine” karar verdi.

Aran, “CMK’de ek iddianame düzenlenmesi gibi bir müessesenin olmadığını” ifade ederek, “Yani mahkeme, derhal beraat kararı verilmesini gerektirir bir halin var olduğunu kabul etse de bu kararı vermek yerine, hukuka aykırı olarak ek iddianame talep ederek, cezalandırmak amaçlı olarak, yeni isnatların ileri sürülmesini talep etmektedir.

Bu husus adil yargılanma ilkesi başta olmak üzere ceza muhakemesi hukukunun ilkelerine bütün olarak aykırılık teşkil etmektedir” dedi. Ancak mahkeme, bu itirazı reddetti.

İKİNCİ İDDİANAME

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin talebi doğrultusunda Çağlar hakkında aynı tweet’lerden dolayı ikinci bir iddianame hazırladı. Aran, “hukuka aykırı olarak ek iddianame düzenlendiği gerekçesiyle” mahkeme heyetini ve savcıyı HSK’ye şikâyet etti. Bu arada duruşma tarihi 2 Eylül olarak belirlendi.