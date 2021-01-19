Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten 'torpil' iddiası: Milletvekili, öğrenciye sınavda 'yardımcı olunması' talimatı verdi, istifa etmesi gerekir
Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, ismini vermediği ve hukukçu olduğunu belirttiği bir milletvekilinin bir öğrenciye hukuk sınavında yardımcı olması için danışmanına talimat verdiğini öne sürdü. Özgenç "İlgili milletvekilinin, bu görevinden istifa etmesi veya etmesinin sağlanması gerekir" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, bir üniversitenin hukuk fakültesinde yapılan sınavda bir öğrenciyle milletvekili talimatıyla torpil yapıldığını öne sürdü.
AKP hükümetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında katkıları olan Özgenç, sosyal medyadan dile getirdiği iddiasında şu ifadeleri kullandı:
“Hukukçu olan ‘başörtülü’ bir milletvekili, bugün saat 10.30'da çıkacağı uçak yolculuğu sırasında bir hukuk fakültesinde online yapılacak olan İdare Hukuku sınavı sorularının cevaplandırılmasında ismini verdiği bir öğrenciye ‘yardımcı’ olması için danışmanına talimat verdi"
'Başörtülü bir milletvekili' vurgusu yapmasına eleştiriler gelmesi üzerine Özgenç, yeni bir açıklama daha yaparak “Bu hesap sahibi, malum ‘28 Şubat Süreci’nde basılıp yayımlanan ‘Başörtüsü Yasağının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi’ adlı kitapçığın yazarıdır. Yazar, bugünkü paylaşımıyla, başörtüsünden değil, başörtüsünün kirletilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir” ifadelerini kullandı.
Prof. Özgenç, son olarak da "Dünkü sınav olayı ile ilgili temel sorun, öğrencinin bir milletvekiline ulaşarak, gireceği sınavla ilgili “yardım” talebinde bulunma cesareti göstermesidir. Bu cesaretin kaynağı, gayrimeşruluğuna rağmen, vaki talebe milletvekilinin icabet etmesidir. Bu nedenle, ilgili milletvekilinin, bu görevinden istifa etmesi veya etmesinin sağlanması gerekir" çağrısı yaptı.
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