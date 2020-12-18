Prof. Dr. Kara: Aşı önce büyüklere
Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara, aşılama stratejisini anlattı: Hastalığı ağır geçirme riski yüksek grupların öncelikle aşılanması hedeflendi. Bunlar 65 yaş üstü ile sağlık çalışanları. Böylece kayıplar azalacak. Yüzde 80 aşılama bizi rahatlatacak.
Bilim Kurulu önceki gün aşı gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası Cumhuriyet’e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’nin aşılama planına ilişkin, “Biz hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan grupları aşılamayı hedefledik. Bunlardan birisi hastalığı ağır geçirme ve kayıp riski yüksek olan 65 yaş ile üstü oluyor. İkincisi de sağlık çalışanları. Bu iki grubun hemen aşılanmasını planlıyoruz” bilgisini paylaştı.
Türkiye’ye ilk etapta bu ay içinde 10 milyon doz inaktif aşı (Çin aşısı) gelmesi hedeflendiğini belirten Kara, “Ocak başına doğru da 1.5-2.5 milyon doz arasında da BionTech’in aşısının gelmesi planlanıyor. Moderna aşısı için de görüşmeler var ama ABD çıkışına çok fazla izin vermiyor. Aşılama oranını yüzde 60’ın üzerine çıkarmamız gerekiyor. Eğer bu rakamı yüzde 80’lerin üzerine de çıkartırsak o zaman maskeden ve mesafeden rahatlarız” dedi.
Prof. Dr. Kara, “Elde ettiğimiz veriler, aşının hastalığın ağır geçirilmesini önlediğini gösteriyor. Bulaşmayı önleyip önlemediğine ilişkin şu an bir verimiz yok, belki bulaşı da önleyecek” dedi.
Prof. Dr. Kara, “Bugün ‘300 milyon doz aşı aldık’ diye açıklayanlar olabilir. Önemli olan şu Ocak-Şubat aylarında hastalığı ağır geçirecek kişileri aşılayabilmektir. Ondan sonra hayatı normale getirmek için aşılama yapmalıyız. Türkiye kısa sürede yüksek dozda aşı alarak avantajlı oldu” dedi.
Türkiye’nin 50 milyon doza yakın inaktif aşıyı şubata kadar temin etmeyi hedeflediğini aktaran Kara, “25 milyona yakın doz mRNA aşısını da nisana kadar temin etmek hedefleniyor. Türkiye farklı firmalarla da görüşüyor. Yerli aşımız için de her şey sorunsuz giderse nisan ayında hazır olabilir deniyor ama bu mayıs, haziran da olabilir” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...