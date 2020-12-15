Prof. Dr. Konukman, borçlanma limitinde ‘bütçe hakkı’na uyulmasını istedi
Prof. Dr. Aziz Konukman, borçlanma limiti artışının ancak ek bütçeyle yapılabileceğini vurguladı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aziz Konukman, TBMM’de bütçe görüşmeleri devam ederken borçlanma limitinin “torba yasayla” artırılmayacağı konusunda iktidarın söz vermesini istedi.
Yıllık borçlanma limiti Hazine ve Maliye Bakanı’nın oluru ile yüzde 5, Cumhurbaşkanı kararı ile de bir yüzde 5 daha artırılabiliyor. Ancak hükümet, her yıl borçlanmada bu artışların da üstüne çıkıyor. Sonrasında da bir “torba yasa” ile yasaya aykırı olarak gerçekleştirilen bu borçlanmaya yasal dayanak sağlanıyor. 2019’da torba yasayla 70 milyar TL artış yapıldı. 2020’de ise genel bütçe açığı 140.1 milyar olarak öngörüldüğü için yıllık borçlanma limiti de 140.1 milyar TL’ydi. Bu rakam iki defa yapılan yüzde 5’lik artışlarla 154.5 milyar liraya çıkıyordu.
271.5 MİLYAR TL
Ancak ekim sonunda borçlanma 240 milyar TL’yi de aştı. Üstelik Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilk yüzde 5’lik artışa ne zaman olur verdiği bilinmediği gibi ikinci yüzde 5’lik artışa ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Konukman, 2021’de genel bütçe açığının 246.3 milyar TL olduğunu, bu limitin ilk yüzde 5 ile (12.3 milyar TL) 258.6 milyar TL, ikinci yüzde 5 ile (12.9 milyar TL) 271.5 milyar TL’ye çıkacağına dikkat çekti.
Hükümetin bu artışları gelenek haline getirdiğini belirten Konukman, şöyle devam etti: “Eğer böyle bir artış düşünülüyorsa en baştan bütçe açığı yüksek tutulsun. Bütçe teklifi hazırlanırken Meclis’e neden yanlış bilgi veriyorsun? Artışa ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmaması da Meclis’in ‘bütçe hakkı’nı yok saymak anlamına gelir. Çünkü bu sıradan bir borçlanma değil ki.”
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