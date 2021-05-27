Prof. Dr. Levent Doğancı: 120 milyon doz ithal ediliyor, neden geç?

27 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında tedarikinde sorun yaşanırken mRNA aşıları için kullandığı “orta ve uzun vadede etkilerinden emin değiliz” sözlerini, sorun çözülünce “Bu iş bitti” olarak değiştirdi.

Türkiye’nin aşı politikasını degerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, “Ben bir salgını hep bir meydan savaşına benzetirim. Bu pandemi de dünya ölçekli bir muazzam meydan savaşıdır. Bir ülke düşünün ki savaşta kullanacağı en önemli cephaneyi kendi olanaklarıyla üretemiyor ve hangi dış kaynaktan karşılayabileceğini bile ticari-siyasi bir ikilemle planlıyor. Meydan savaşları ancak çok bilgili ve kabiliyetli, savaşı halkının ve ülkesinin yararına kazanmaktan başka hiçbir amacı olmayan, yetkin komutanlar tarafından, cephenin merkezinde yer alarak kazanılır. Tabii bir de savaşın çeşitli aşamalarında yapılabilecek hataları kabul ederek, o hataları hızlı bir şekilde düzeltebilecek mahiyette ve karakterde olmak gerekir” dedi.

Koca’nın 5 ayda değişen açıklamalarına değinen Doğancı, “Şimdi tüm dünyanın, aylardır sorunsuz olarak kullandığı bu aşıdan 120 milyon doz ithal ediliyor. Neden geç? Batı ülkelerinde açılmalar var. İspanya, İtalya İngiltere aşıyla rahatladı. Biz 5 ay önce hangi aşının daha etkili olacağını bilmiyorduk. Bunların salgını durdurup durdurmayacağıyla ilgili bilgi ancak 1 yıl sonra elimizde olacak. Bilinmeyen yerde ahkam kesiliyor” ifadelerini kullandı.

‘BELKİ BİNLERCE İNSAN KURTULURDU’

“Belki binlerce kişi hasta olmaz, kurtulabilirdi” yorumunu yapan Doğancı, “Bir salgınla mücadele ederken halk yararına çalışmanız lazım. ‘Yok o firma, yok bu firma’ diye kayırma yaparsanız olmaz. Salgını durdurabileceğimiz tek metot aşılamadır. Lütfen bunu herkes yaptırsın” çağrısı yaptı.



