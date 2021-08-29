Prof. Dr. Levent Doğancı'dan kritik Favipiravir açıklaması

29 Ağustos 2021 Pazar, 04:00

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, koronavirüse karşı günlük ölüm sayıları 200’ün üzerinde seyrederken, Türkiye’de uygulanmaya devam eden Favipiravir tedavisine ilişkin, “Dönün bakın, yoğun bakımlardaki hastaların yüzde 90’ı baştan beri ilaç kullanan hastalardır. Salgının hâlâ bir ilacı yok ve şu anda tek çıkış yolumuz aşılama” dedi.

Sosyal medyada aşı karşıtlarının yabancı makalelere atıf yaparak yaptığı paylaşımlara değinen Doğancı, “Mustafa Kemal Atatürk çok güzel bir şey söylemiş: ‘Bilim tercümeyle olmaz, tecrübeyle olur.’ ‘Falanca makalede şu yazıyor’ diyorlar. Sen ne çalışma yaptın, senin bilgin ne? Herkes kendi bilgisinin ve alanının dışında konuşuyor” tepkisini gösterdi.

Prof. Dr. Levent Doğancı, Türkiye’de Favipiravir kullanılarak yapılan koronavirüs tedavisine ve aşılamada son duruma ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Favipiravir’in tedavide etkisiz kaldığını vurgulayan Doğancı, “Bizden başka Favipiravir ilacını kullanan yok. İlacı üreten Japonya bile bunu kullanmıyor. Bu konuda Koç Üniversitesi’nin de çok kıymetli bir çalışması var. Dünya genelindeki bilimsel yayınların incelendiği bu çalışmada, aklı başında hiçbir dergide Favipiravir’le ilgili ‘etkilidir’ gibi bir yazı çıkmadığı görülüyor” ifadelerini kullandı. İlacın karaciğere de olumsuz etki ettiğini vurgulayan Doğancı, “Dönün bakın, yoğun bakımlardaki hastaların yüzde 90’ı baştan beri ilaç kullanan hastalardır. Bir de ilacı sadece hastalara değil, ev halkına da veriyorlar. Böyle bir şey olamaz” tepkisini gösterdi.

AVRUPA’DA TEDAVİ NASIL?

Avrupa ülkelerinde Türkiye’den farklı olarak nasıl bir tedavi uygulandığını da anlatan Doğancı, “Yurtdışında hastanın durumu kötü değilse evde tedaviye odaklanılıyor. Parol ve Parasetamol kullanılıyor. Belki biraz kan sulandırıcı veriliyor” dedi. Doğancı, hastanın durumu kötüleşirse, hastanede tedaviye geçildiği ve burada oksijen maskesi ve bazı bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanıldığını aktardı.