Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çinli Sinovac aşının Brezilya'daki yüzde 50.38’lik koruma oranını değerlendirdi

14 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Çinli Sinovac firmasının Brezilya’daki denemelerinde elde edilen yüzde 50.38’lik koruma oranını vermesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, her ülkenin kendi ara verilerini açıkladığını, Faz 3 çalışmaları sonuçlanmadan açıklanacak verilerin bilimsel anlam taşımayacağını belirtti. Ceyhan, “faz-3 çalışmalarına katılan denek sayısı arttıkça etkinlik oranı düşük de çıkar yüksek de çıkabilir” dedi.

Endonezya, Brezilya Türkiye’de daha önce açıklanan değerlerin ara veriler olduğunu, biten faz-3 çalışması olmadığını anlatan Ceyhan “Çin bu işi başından beri açıklamayı erteledi. Nedeni de buydu. Zaten faz-3 çalışmasında kullandığı denek sayısı düşük ama bunu bir de ülke ülke, bölük pörçük açıklarsanız, açıkladığınız ülkelerin verilerinin güvenirliliği olmaz. Kaç denek olduğunu bilmiyoruz, zaten hiçbiri bilimsel değil. Çinlilerin dediği şu idi ‘pandemi aşısında yüzde 50 etkinlik kullanılabilir anlamına gelir’ diyor. Fakat orada şöyle bir sıkıntı var, elinizde: Etkin bir aşı yoksa yüzde 50’ye razı olabilirsiniz” dedi. Ceyhan diğer aşıların da faz-3 çalışmalarının henüz sonuçlanmadığını hatırlatarak “faz3 çalışmalarına katılan denek sayısı arttıkça etkinlik oranı düşük de çıkar yüksek de çıkabilir...” dedi.

Dün Sinovac aşısı olan Mehmet Ceyhan, “Türkiye’de şu an kısa bir zamanda görünen başka bir aşı gelmeyecek gibi. Elinizde etkin bir aşı yoksa yüzde 50’ye razı olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

‘AĞIR HASTALARDA KORUYUCU’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Asistan Prof. Emrah Altındiş, “Çalışmada 4 bin 653 kişi Sinovac aşısı olurken (60 yaş üstü dahil), 4 bin 599 kişi kontrol. Kontrol grubunda 7 kişi hastalığı ağır geçirirken, aşı grubunda bu sayı 0! Dolayısı ile aşı ağır hastalığı engellemede yüzde 100 koruyucu. Toplumun koruyuculuğu daha yüksek olan aşılarla aşılanmasından yana olduğunu belirterek “Verilere göre Sinovac aşısı Pfizer, Moderna, AstraZeneca aşılarından çok daha düşük olsa da koruyucu. Sinovac aşısına mecbur bırakıldıysak: aşıyı olmamız, olmamamızdan çok daha iyi” dedi.